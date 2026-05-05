RedFish, accordo vincolante per Stanhome: ingresso con quota indiretta del 33,3%

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, attraverso il veicolo RFLTC1 controllato ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, annuncia la sottoscrizione, insieme ad altri investitori in modalità club deal, di un accordo preliminare vincolante volto all’acquisto dell’intero capitale della società Stanhome Società Benefit con sede in Roma (“Stanhome”), azienda leader nella vendita diretta di prodotti per la cura della casa, della famiglia e della bellezza, fondata nel 1931 negli USA e parte del Gruppo Rocher dal 1997, azienda familiare francese leader nel settore cosmetico e del benessere, fondata nel 1959 da Yves Rocher.



L’operazione, spiega una nota, vede l’acquisto del 100% del capitale di Stanhome da parte del veicolo Le Fonti Industrial (“LFI”), la BidCo dell’Operazione, per un prezzo al closing pari a Euro 21,2 milioni, di cui Euro 4,5 milioni come vendor loan che sarà pagato da Stanhome entro il 30 aprile 2031. Il Prezzo potrà essere oggetto di aggiustamento entro i 45 giorni successivi al closing, in funzione dell’effettiva cassa e del net working capital calcolati al 30 aprile 2026 rispetto al loro valore ad oggi oggetto di stima. L’Operazione, in aggiunta al succitato vendor loan, sarà finanziata tramite un apporto di Euro 4,5 milioni da parte di LFI e da un finanziamento a medio-lungo termine di importo complessivo pari a Euro 15 milioni, erogate in parti uguali da BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti nella loro qualità di mandated lead arranger.



Al closing dell’Operazione, oggi previsto entro la prima decade di maggio, la società RFLTC1 sottoscriverà un aumento di capitale in LFI per un controvalore complessivo di Euro 3,5 milioni ad esito del quale andrà a detenere il 33,33% del capitale di LFI. Gli altri soci di LFI al closing saranno la società Le Fonti Group S.r.l. S.B., per il 33,34% del capitale, rappresentata dall’imprenditore Riccardo Tassi, e la società Kyrie Holding S.r.l. per il 33,33% del capitale, espressione di un gruppo di manager di Stanhome rappresentato da Raffaele Diociaiuti, attuale Amministratore Delegato di Stanhome.



LFI include tra i propri asset anche una unità produttiva dedicata alla formulazione e realizzazione di prodotti per l’home care, asset strategico che contribuirà attivamente all’implementazione del piano industriale e allo sviluppo futuro di Stanhome.



Il perfezionamento dell’Operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive tipiche di accordi di tale natura, che dovranno verificarsi entro il termine del 07 maggio 2026 tra cui, inter alia, l’erogazione al closing del Finanziamento.



RFLTC1, oggi interamente controllata dalla Società, al closing dell’Operazione sarà partecipata da RFLTC, che apporterà Euro 0,9 milioni per l’Operazione detenendo il 25,0% del capitale, da Kayak Family Office 2 S.r.l. per il 25,0% (veicolo parte correlata con la Società e partecipato anche dai soci promotori della stessa), e per la restante parte da investitori terzi in modalità club deal, quale esito delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale su RFLTC1 necessario per apportare le risorse occorrenti all’Operazione.



L’operazione, a seguito della presenza quale socio di RFLTC1, di Kayak Family Office 2 S.r.l., parte correlata della Società e partecipata dai soci promotori della Società stessa, Red-Fish Kapital S.p.a. e RedFish S.r.l.s., è stata soggetta alla verifica dei requisiti richiesti dalla Policy sui Conflitti di interesse della Società, appurati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione di RFLTC.



L’Operazione rientra nella strategia di diversificazione degli investimenti con l’ingresso nel mercato dei prodotti per il benessere e la cura della persona e della famiglia in generale, attraverso un modello di vendita ed un posizionamento di prodotto distintivo sul mercato, con elevata marginalità e potenziale di sviluppo. L’offerta si concentra su prodotti di alta qualità mantenendo elevata l'attenzione alla sicurezza e alla formulazione dei prodotti.



Andrea Rossotti Amministratore Delegato di RFLTC: "L'operazione si colloca perfettamente nella strategia di crescita diversificata della nostra holding con sempre maggiore attenzione a quelle realtà italiane ad elevato potenziale di sviluppo sostenibile e creazione di valore nel tempo. L’ingresso nel capitale di Stanhome rappresenta un primo passo nel settore dei prodotti per la cura ed il benessere della persona, contraddistinti da standard di qualità elevati, estrema attenzione al rispetto dell’ambiente, un posizionamento di mercato e modello di vendita unico, ovvero tutti elementi che contraddistingueranno la crescita e lo sviluppo del marchio sul mercato italiano ed estero, anche attraverso nuove tipologie di prodotti che andranno a completare la gamma dell’offerta. Siamo fieri di avviare questa nuova collaborazione che siamo certi contribuirà a creare valore nel medio e lungo termine, insieme al dott. Riccardo Tassi, imprenditore attivo da oltre 30 anni in diversi settori, e al dott. Raffaele Diociauti, amministratore delegato di Stanhome, che avrà il compito di implementare un piano industriale che riteniamo lungimirante e ambizioso, per il pieno sviluppo del potenziale del marchio Stanhome".



L'accordo di acquisizione è stato accompagnato da un patto parasociale tra i soci di LFI che vede, tra le altre, alcune previsioni quali l’impegno alla fusione di LFI in Stanhome entro 12 mesi dal closing, la nomina da parte di RFLTC1, di due membri su cinque del consiglio di amministrazione di Stanhome e del Presidente del Collegio Sindacale, il diritto di veto su alcune materie qualificate, il mantenimento del controllo su ciascun veicolo socio di Stanhome, la regolazione del processo di exit al raggiungimento di alcuni obiettivi.

Inoltre, è stato sottoscritto un accordo della durata di tre anni (“Accordo Manager") tra Stanhome e Raffaele Diociaiuti, quale Amministratore Delegato e General Manager di Stanhome, in continuità per garantire il proseguimento dello sviluppo.



L’Operazione è stata portata avanti da RedFish LongTerm Capital S.p.A. attraverso il Senior Associate di RFLTC Vincenzo D’Alessandro, l’Amministratore Delegato Andrea Rossotti, la Legal director Avvocata Joanna Gualano, l’Investment Analyst Tommaso Palma Camozzi.

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