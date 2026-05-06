Più Medical, accordo per l’ingresso di Farmacia Formaggia nel gruppo

Closing atteso nel mese di luglio

(Teleborsa) - Piu` Medical , societa` quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo e gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale della Farmacia Formaggia, situata in Corso Buenos Aires, a Milano.



L’Operazione - una volta completata - rappresentera` la prima acquisizione della societa` successivamente alla quotazione avvenuta nel novembre 2025. La firma dell’accordo, spiega una nota, segna l’avvio concreto della strategia di crescita per linee esterne annunciata al mercato.



Farmacia Formaggia e` una realta` con posizionamento premium, con ricavi annui stimati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 pari a circa 7,7 milioni di Euro. E` caratterizzata da elevati volumi di attivita` e da un modello evoluto che integra l’attivita` tradizionale con servizi a valore aggiunto, inclusa una rilevante specializzazione nell’area della medicina estetica. La farmacia opera in una location di primaria importanza, in uno dei principali assi commerciali di Milano, con un elevato flusso di clientela locale e di passaggio.



Antonietta Travierso, fondatrice e figura chiave nello sviluppo della farmacia, continuera` a collaborare con Piu` Medical, con un ruolo attivo volto a garantire continuita` operativa, supportare il trasferimento di competenze e contribuire allo sviluppo delle attivita` a maggior valore aggiunto. L'acquisizione e` pienamente coerente con la strategia di Piu` Medical di rafforzare la propria presenza in contesti ad alto potenziale e di sviluppare un modello di farmacia sempre piu` orientato ai servizi, all’innovazione e all’integrazione con altre attivita` sanitarie.



L’integrazione della Farmacia Formaggia, spiega la società nella nota, contribuira` positivamente ai risultati del Gruppo e permettera` di accelerare lo sviluppo dei servizi ad alta marginalita`, con un progressivo miglioramento della qualita` dei ricavi.



Il corrispettivo dell'Operazione e` determinato sulla base di una formula prevista nell’accordo vincolante e sara` composto da: una componente principale calcolata applicando multipli sui ricavi della Farmacia Formaggia determinati a diverse date di riferimento, e una componente pari al patrimonio netto della Farmacia Formaggia alla data del closing rettificato secondo i criteri previsti dall’accordo medesimo.



In particolare, in linea con la prassi di settore, l'ammontare dei ricavi (nonche´ la relativa ripartizione) utilizzati come base di calcolo del Corrispettivo sara` determinato successivamente al closing sulla base della formula concordata tra le parti che tiene conto anche degli impegni assunti dalla Dott.ssa Travierso successivamente al closing.

Sulla base dei ricavi provvisori della Farmacia Formaggia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (pari a circa Euro 7,7 milioni), si stima che il corrispettivo, comprensivo dell’eventuale earn-out1, corrisponda ad un multiplo sui ricavi provvisori 2025 pari a circa 1,675x.



Il corrispettivo stimato, che sara` finanziato da mezzi a disposizione della Societa`, sara` corrisposto in piu` tranche: un anticipo pari a €1 milione alla sottoscrizione dell’accordo, un pagamento alla data del closing per circa €8,1 milioni e un saldo differito per circa €1,7 milioni, quest’ultimo soggetto a meccanismo di aggiustamento prezzo entro l’esercizio 2026. L’eventuale earn-out che sara` calcolato sulla base dell’andamento dei ricavi ascrivibili a determinati servizi offerti dalla Farmacia Formaggia sara` corrisposto dopo 12 mesi dal closing dell’Operazione.



"Con questa operazione avviamo concretamente il nostro percorso di crescita per acquisizioni annunciato in quotazione. Farmacia Formaggia rappresenta un asset di grande qualita`, con un posizionamento distintivo, elevata capacita` di generare valore e importanti opportunita` di sviluppo. Siamo particolarmente soddisfatti di poter collaborare con la Dott.ssa Travierso per valorizzare ulteriormente questo progetto e accelerare lo sviluppo di un modello innovativo di farmacia", ha commentato Stefano Maroni, CEO di Piu` Medical.



Il perfezionamento dell’Operazione e` previsto nel mese di luglio 2026 ed e` soggetto al verificarsi delle usuali condizioni sospensive per operazioni di questa natura (tra cui la trasformazione della Farmacia Formaggia in societa` a responsabilita` limitata, il completamento con esito positivo delle attivita` di due diligence nonche´ l’ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari necessarie).

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