Wall Street contrastata, bene il Nasdaq dopo outlook sorprendente di Intel

(Teleborsa) - Seduta contrastata a Wall Street
, dove lo stallo nelle negoziazioni tra USA e Iran è bilanciato da indicazioni incoraggianti sul fronte delle trimestrali societarie.
Nel contesto del conflitto mediorientale, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato una proroga di tre settimane del cessate il fuoco tra Israele e Libano
. Tuttavia, ciò ha avuto scarso effetto sui prezzi del petrolio, con il Brent che si mantiene sui livelli di ieri, attestandosi ai massimi dall'annuncio del cessate il fuoco, avvenuto poco più di due settimane fa. Intanto, è previsto l'arrivo in Pakistan del ministro degli Esteri iraniano, principale mediatore tra Teheran e Washington, sebbene non sia chiaro se incontrerà funzionari americani.
Focus sulle azioni dei produttori di chip
, dopo le previsioni ottimistiche
di Intel
sulla domanda delle sue unità di elaborazione centrale. Il colosso statunitense prevede per il secondo trimestre ricavi compresi tra 13,8 e 14,8 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato di 20 centesimi, contro attese degli analisti per - in media - ricavi di 13,1 miliardi di dollari ed EPS di 9 centesimi (secondo dati LSEG).
Tra chi ha diffuso i conti prima della campanella
, Procter & Gamble
ha rilasciato
ricavi e utili trimestrali in crescita maggiore delle attese, mentre SLB
ha registrato
un utile del primo trimestre in diminuzione a 752 milioni di dollari con le ripercussioni della guerra.
Guardando ai principali indici
, il listino USA scambia con un calo dello 0,21% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 7.123 punti. In denaro il Nasdaq 100
(+1,04%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,36%).