USA, PMI servizi rivisto al ribasso ad aprile a 51 punti
(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 51 punti nel mese di aprile contro una stima preliminare di 51,3, ma risulta in aumento rispetto ai 49,8 del mese precedente.
L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma tuttavia al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.
Rivisto anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 51,7 punti, in calo dai 52 punti della stima preliminare, ma ancora in crescita rispetto ai 50,3 punti di febbraio.
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