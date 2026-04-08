Argos Fund acquisisce la maggioranza dell'italiana Relevi: attuerà strategia intensiva di acquisizioni

(Teleborsa) - Argos, società europea indipendente di private equity, ha siglato un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza in Relevi da ProA Capital, che rimarrà azionista di minoranza insieme a Swen Responsible Investments in Sustainable Equity, BNP Paribas BNL Equity Investments, Anima Alternative SGR e BBPM Invest SGR. Con sede in Italia, Relevi è leader europeo nella produzione in private label di prodotti per la cura della casa, tra cui deodoranti per ambienti in gel, prodotti per la cura del bagno, candele profumate e prodotti per la cura degli animali domestici. L'azienda opera nei suoi mercati principali in tutta Europa, tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.



Relevi conta attualmente oltre 270 dipendenti e nel 2025 ha generato un fatturato di quasi 90 milioni di euro. Argos lavorerà a stretto contatto con l'attuale management team di Relevi, guidato dal CEO Paolo Iacono, per supportare la prossima fase di crescita dell'azienda. L'ambizione è quella di posizionare Relevi come partner di riferimento guidato dall'innovazione e dalla sostenibilità nei segmenti di nicchia della cura della casa.



La roadmap strategica sarà costruita attorno a tre pilastri chiave: accelerare la crescita organica (sfruttare le capacità industriali di RELEVI per entrare in nuove nicchie attraverso il lancio di prodotti innovativi), attuare una strategia intensiva e mirata di buy-and-build (acquisire tecnologie complementari ed espandere l'offerta di prodotti, in particolare nei settori della cura della casa, della cura degli animali domestici e della cura della persona), accelerare la transizione ambientale per costruire un vantaggio competitivo duraturo (attuazione di una strategia complessiva di decarbonizzazione che copra tutti e tre gli ambiti, con focus su iniziative di efficienza energetica, un maggiore utilizzo di materiali riciclati e a base biologica e la sostituzione progressiva degli ingredienti di origine chimica).



Relevi rappresenta il quinto investimento di Argos Climate Action, dopo Bracchi (società italiana di logistica multisettoriale), Groupe Routin (produttore francese di sciroppi e ingredienti di alta gamma per bevande creative), Lavatio (fornitore leader tedesco di servizi B2B di noleggio e lavanderia nel settore tessile) e Hexvia (leader nel mercato francese dei servizi di traslochi con il marchio Demeco). A seguito di questa operazione, il fondo avrà investito quasi il 50% del proprio capitale in settori diversificati.



"Siamo entusiasti di collaborare con Paolo Iacono e il suo management team per supportare Relevi nell'attuazione della sua ambiziosa strategia di crescita - hanno commentato Sandra Lagumina e Lucio Ranaudo, Managing Partner di Argos - Riteniamo che Argos Climate Action possa accelerare in modo significativo lo sviluppo di RELEVI rafforzando le sue capacità di innovazione e potenziando ulteriormente la sua leadership in materia di sostenibilità, posizionando al contempo l'azienda in modo da cogliere le tendenze emergenti che stanno plasmando il mercato europeo della cura della casa".



"L'approccio di Argos è perfettamente in linea con la nostra visione per la prossima fase di sviluppo di Relevi - ha detto Paolo Iacono, CEO di Relevi - Condividiamo valori comuni, una forte mentalità imprenditoriale e una chiara ambizione di crescita sostenibile. Poiché la sostenibilità sta diventando un fattore di differenziazione sempre più determinante nei nostri mercati, siamo ansiosi di accelerare la nostra trasformazione continuando a crescere in tutta Europa, con il sostegno dei nostri nuovi azionisti".

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