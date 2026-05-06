Finanza europea per lo sviluppo, a Roma l’High Level Meeting di JEFIC

Presentato l’Annual Report del network presieduto da CDP: nel 2025 raggiunti 22 miliardi di euro di nuovi impegni complessivi in 160 Paesi (+ 22% sul 2024), di cui 19 miliardi a sostegno delle priorità del Global Gateway dell’Unione europea

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Roma, presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti, l’High Level Meeting di JEFIC (Joint European Financiers for International Cooperation), il network che riunisce cinque Istituzioni finanziarie bilaterali europee per lo sviluppo - AECID (Spagna), AFD (Francia), BGK (Polonia), CDP (Italia) e KfW (Germania) - attive nel sostegno al settore pubblico nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti.



Nel corso dell’evento è stato presentato l’Annual Report 2025 di JEFIC, che registra 22 miliardi di euro di nuovi impegni in 160 Paesi, con una crescita del 22% rispetto al 2024. Di questi, 19 miliardi di euro sono stati destinati alle priorità del Global Gateway dell’Unione europea, con un incremento annuo superiore al 14%. Le attività del network si sono concentrate su settori strategici quali energia pulita, infrastrutture, istruzione e servizi pubblici, confermando il contributo di JEFIC nel tradurre le priorità europee in iniziative concrete ad alto impatto.



Durante l’High Level Meeting sono stati inoltre siglati due Memorandum of Understanding tra JEFIC, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), rafforzando il quadro di cooperazione tra Istituzioni finanziarie europee impegnate nello sviluppo sostenibile. Le intese mirano a rendere più strutturata la collaborazione lungo l’intero ciclo dei progetti, favorendo sinergie operative, cofinanziamenti e co-investimenti, nonché un dialogo più sistematico sulle priorità geografiche e settoriali, attraverso un rafforzamento dello scambio di conoscenze, del coordinamento strategico e delle iniziative comuni di advocacy. BEI e BERS rientrano entrambe nel perimetro dell’approccio del Team Europe, al quale i membri JEFIC già contribuiscono, con l’obiettivo di rendere l’azione esterna dell’UE più coordinata, visibile ed efficace, anche attraverso una maggiore integrazione tra Istituzioni multilaterali e bilaterali.



Infine, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ha firmato l’Accordo Quadro di Cofinanziamento di JEFIC, rafforzando il proprio ruolo operativo e aprendo la strada alla preparazione e al finanziamento congiunto di nuovi progetti di sviluppo.



All’incontro – organizzato da CDP che detiene la presidenza di JEFIC per il semestre in corso - hanno partecipato rappresentanti dei componenti del network, delle Istituzioni europee e di partner internazionali. I lavori della giornata sono stati aperti dall’intervento di Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, seguito dal keynote speech di Lorenzo Ortona, Coordinatore vicario della Struttura di Missione per il Piano Mattei per l’Africa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È intervenuto inoltre, con un video messaggio, Jozef Síkela, Commissario europeo per i Partenariati internazionali.



Nel corso della giornata si sono svolti panel dedicati al ruolo del Team Europe nel raggiungimento di risultati strategici per lo sviluppo; all’evoluzione degli strumenti di cofinanziamento in vista del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale e della strategia del Global Gateway e alle sfide legate a sistemi alimentari, clima e resilienza.



I lavori si sono conclusi con l’intervento di Carlo Rossotto, Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP.



"L’High Level Meeting di Roma e i risultati presentati oggi confermano il ruolo centrale di JEFIC come piattaforma di coordinamento delle maggiori banche di sviluppo europee. I 22 miliardi di euro di nuovi impegni raggiunti nel 2025 in 160 Paesi dimostrano la capacità del network di operare in modo concreto e coordinato a sostegno delle priorità dell’Unione europea, a partire dalla strategia Global Gateway. In questo contesto, anche le intese siglate con BEI e BERS rappresentano un ulteriore passo avanti verso una cooperazione sempre più strutturata ed efficace tra le istituzioni finanziarie europee" ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, a nome di JEFIC, che CDP presiede per il semestre in corso.

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