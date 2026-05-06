Jacobs Solutions, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - A picco Jacobs Solutions, che presenta un pessimo -10,72%.
L'andamento di Jacobs Solutions nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Jacobs Solutions sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 128,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 117,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 139,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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