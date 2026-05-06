Leonardo, guidance 2026 confermata. Ordini a 9 miliardi nel primo trimestre (+31%)

(Teleborsa) - Il primo trimestre 2026 di Leonardo si chiude con gli ordini che si attestano a 9 miliardi, evidenziando un incremento del 31% rispetto

ai primi tre mesi del 2025 in tutti i business, a conferma del consolidato posizionamento del Gruppo nei mercati in cui opera, con un book-to-bill nel periodo pari a circa 2,0.

Il Portafoglio Ordini supera la soglia degli € 56 miliardi, anche per effetto del consolidamento del business IDV, che determina un impatto pari a circa € 5,6 miliardi, assicurando una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni.



I Ricavi, in incremento a € 4,4 miliardi, evidenziano un diffuso e generale miglioramento rispetto ai primi tre mesi del 2025, pari al 10% al netto dell’effetto cambio negativo derivante dalla traduzione delle componenti statunitensi, principalmente Leonardo DRS nel settore dell’Elettronica per la Difesa (+7% ai cambi effettivi).



In crescita l’EBITA, pari a € 281 milioni (+33% rispetto al periodo comparativo). Sull’indicatore, che si conferma in sensibile aumento in tutti i settori di business, incidono in particolare le performance dell’Elettronica per la Difesa, nonostante l’impatto negativo dell’effetto cambio, gli Elicotteri e l’Aeronautica, grazie alla conferma del positivo andamento dei Velivoli e dei parziali recuperi dell’Aerostrutture e della partecipata GIE-ATR.



Il Risultato Netto adjusted, pari a € 184 milioni (+60% rispetto al periodo comparativo), si presenta altresì in crescita, beneficiando dell’andamento dell’EBITA e dei minori oneri finanziari netti.



Il Free Operating Cash Flow (FOCF), negativo per € 411 milioni, evidenzia un miglioramento del 29% circa rispetto alla performance del periodo comparativo, negativo per € 580 milioni, confermando i risultati positivi raggiunti grazie alle iniziative di rafforzamento della performance operativa e della gestione del capitale circolante. Il dato evidenzia, tuttavia, l’usuale andamento infrannuale, caratterizzato da assorbimenti di cassa nella prima parte dell’anno.



Sull’Indebitamento Netto di Gruppo, pari ad € 3.049 mil. e in incremento rispetto al 31 marzo 2025 (+43,5%), incide l’esborso sostenuto per le acquisizioni del business IDV, pari a circa € 1,6 miliardi, del restante 35% della società GEM Elettronica e del 100% di Enterprise Electronics Corporation (EEC) - effettuata per il tramite della controllata Leonardo US Corporation - in parte mitigato dall’andamento del FOCF.



"Nel primo trimestre 2026 abbiamo conseguito ottimi risultati. Tutti i principali indicatori economico-finanziari registrano significativi progressi, a conferma dell’efficacia delle azioni commerciali e operative poste in essere dal Gruppo e della strategia tecnologica integrata alla base del Piano industriale", ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. "La revisione al rialzo sul rating, da parte di Moody’s, e sull’outlook, da parte di Standard & Poor's - sottolinea il top manager - rappresentano un ulteriore segnale sulla solidità finanziaria del Gruppo. La finalizzazione dell’acquisizione del business Difesa di Iveco Group costituisce un passaggio strategico rilevante che rafforza il nostro posizionamento nella difesa terrestre, completa il portafoglio e consolida il ruolo di Leonardo come Original Equipment Manufacturer capace di integrare software, hardware e servizi digitali per la sicurezza e la difesa”, conclude Cingolani.



Guidance 2026

In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2026 e delle aspettative per i successivi, la società conferma le Guidance per l’intero anno rese note a marzo 2026. In particolare, prevede ordini per circa 25 miliardi di euro, ricavi per circa 21 miliardi di euro, Ebita a circa 2,03 miliardi di euro, free cash flow operativo (FOCF) di circa 1,11 miliardi ed un indebitamento netto di Gruppo di circa 0,8 miliardi.



A partire dal 1° aprile 2026, i risultati economici e finanziari del Gruppo includeranno il contributo del business IDV, la cui operazione di acquisizione si è conclusa nella seconda metà di marzo. La società stima preliminarmente che il contributo di IDV per i 9 mesi aprile – dicembre del 2026 ai KPI del Gruppo, non incluso nei valori di Guidance, sia il seguente: Ordini € 1,2 mld.; Ricavi € 1,1 mld.; EBITA € 0,12 mld.; FOCF € 0,22 mld.

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