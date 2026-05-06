Londra: giornata depressa per RELX

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che mostra un decremento del 2,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26,66 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25,76. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 25,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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