Londra: in calo RELX
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che presenta una flessione del 2,95%.
L'andamento di RELX nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di RELX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,57 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 24,46. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```