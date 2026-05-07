Londra: in calo RELX

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che presenta una flessione del 2,95%.



L'andamento di RELX nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di RELX . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,57 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 24,46. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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