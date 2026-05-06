Premio Guido Carli 2026: omaggio a Giorgio Armani e celebrazione del successo etico

All’Auditorium Parco della Musica tra istituzioni e grandi protagonisti

(Teleborsa) - Ha ridefinito il concetto stesso di eleganza, andando oltre le mode per lasciare al mondo un’estetica senza tempo. Sarà un videotributo inedito a Giorgio Armani, a otto mesi dalla sua scomparsa, ad aprire la XVII edizione del Premio Guido Carli, in programma l’8 maggio 2026 alle ore 17.30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica.



L’iniziativa, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica conferita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella – che sarà esposta sul palcoscenico – vede tra i premiati l’Amministratore Delegato di Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, chiamato a custodire identità e futuro della maison nel segno della continuità con la visione del "Re degli stilisti".



La cerimonia, che cade a un anno dall’elezione di Papa Leone XIV e alla vigilia della Giornata dell’Europa, spazierà ancora una volta dai settori più tradizionali delle Istituzioni e dell’Impresa a cultura, moda e spettacolo. A unire i dodici insigniti c’è un comune denominatore: l’impegno sociale, dall’inclusione attraverso il lavoro alla lotta alla criminalità e alle dipendenze, fino al contrasto alla violenza sulle donne. È proprio l’impegno sociale il filo rosso che lega il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, al top manager Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A, una delle principali multiutility italiane. Il connubio tra talento e responsabilità è anche il tratto distintivo del tris di grandi donne attese a ritirare il Premio: la "più amata dagli italiani" Lorella Cuccarini, quarant’anni di luminosa carriera; la giornalista Francesca Fagnani, che ha fatto di "Belve" uno dei programmi più acuti e originali della televisione italiana; l’attrice Anna Ferzetti, reduce dai successi de "La Grazia" e di "Domani interrogo".



"Il Premio Guido Carli si conferma una festa del successo etico, nel nome di Carli e dei suoi valori", spiega Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro. "La sua fiducia nella forza dell’economia con l’anima, capace di mettere l’essere umano al centro dello sviluppo, è una lezione preziosa per affrontare questi tempi complessi, come quella che arriva dalle creazioni di Giorgio Armani: il trionfo dell’essenziale sul superfluo. La Fondazione che mi onoro di presiedere prova a dare il buon esempio: dopo i due progetti per Caivano presenteremo quello avviato nel quartiere romano di San Basilio, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e Don Antonio Coluccia, il sacerdote da anni sotto scorta per la sua lotta a illegalità e dipendenze. Abbiamo trasformato una piazza di spaccio nella prima Agorà della Gentilezza in Italia, pensando ai giovani: le energie rigogliose in cui Carli non ha mai smesso di credere, il nostro orizzonte".



Dopo il discorso introduttivo del Presidente della Fondazione Guido Carli Romana Liuzzo, il videointervento del Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e il videomessaggio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri darà il via ai lavori. La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Veronica Gentili. Ospite speciale, il giovane cantautore Leo Gassmann, che terrà una live performance con il suo brano "Naturale" portato a Sanremo.



L’effigie di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie coniate appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le onorificenze vengono assegnate dopo una selezione accurata operata dall’autorevole Giuria del Premio Guido Carli, composta da: Nico Acampora, Fondatore PizzAut; Ornella Barra, Presidente The Boots Group; Domitilla Benigni, Ceo&Coo Elettronica; Urbano Cairo, Presidente Cairo Communication e Rcs; Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin; Francesco Cerea, General Manager Da Vittorio; Claudio Descalzi, AD Eni; Debora Paglieri, AD Paglieri; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana; Paolo Perrone, Presidente IPZS; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Stefano Sala, Presidente e AD Publitalia ’80; Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo MSC Cruises.



Il parterre sarà quello delle grandi occasioni. In platea sono attesi 1.500 ospiti, tra cui, oltre al Sindaco Gualtieri, autorità come il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore di Roma Roberto Massucci, l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e Pasquale Terracciano, già Ambasciatore in Russia.



Presenti, inoltre, imprenditori del calibro di Stefano Pessina e Francesco Gaetano Caltagirone, top manager come Gian Marco Innocenti con la moglie, la cantante Silvia Salemi, e Fabio Pompei, AD Deloitte; volti noti come la giornalista Costanza Calabrese, l’attrice Claudia Gerini con il compagno, il manager Riccardo Sangiuliano, e la conduttrice Eleonora Daniele; ex premiati come Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione governativa sull’Intelligenza artificiale, e Roberto Bezzi, Presidente di San Patrignano Società Cooperativa Agricola.



Per la grande stampa, il Direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, il Direttore de La7 Enrico Mentana, il Direttore del Messaggero Roberto Napoletano, il Direttore di Adnkronos Davide Desario, la Direttrice di Formiche.net Valeria Covato. Presenti anche tantissimi giovani: i ragazzi di PizzAut e della Palestra della Legalità di San Basilio; delegazioni delle Scuole dei Carabinieri e della Polizia di Stato; studenti della Luiss e dell’Istituto Villa Flaminia di Roma.

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