STAR7, l'assemblea approva il bilancio 2025

(Teleborsa) - L’Assemblea di STAR7
- società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 di STAR7 che chiude con un utile netto
pari a 5.354.296 euro e deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2025 pari ad € 5.354.296 a Riserva Straordinaria.
L’Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato per l’anno 2025 del Gruppo STAR7 che presenta Ricavi pari a € 116,1 milioni a tassi di cambio correnti (€ 118,7 milioni a tassi di cambio costanti). A parità di perimetro e a tassi di cambio costanti, i Ricavi, rispetto al dato del FY2024, sono sostanzialmente stabili.
L’EBITDA
ha raggiunto € 18,6 milioni (in crescita del 3,0% rispetto a € 18,1 milioni nel 2024), con un EBITDA Margin del 16,0% e un utile netto di pertinenza del Gruppo pari a € 2,4 milioni. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2025 è negativa per € 21,1 milioni, con un miglioramento di € 11,6 milioni rispetto alla Posizione finanziaria netta adjusted (che include l’uscita di cassa relativa all’acquisizione dei rami d’azienda del Gruppo CAAR e S.T.I. perfezionata in data 13 gennaio 2025) pari a -€32,7 milioni. Lorenzo Mondo, Presidente e CEO di STAR7
ha commentato: “I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro modello di business integrato
, che continua a generare valore anche in un contesto macroeconomico complesso e nonostante la decisione di concludere alcuni mandati non strategici. Dopo la crescita del 15% registrata nel 2024, la capacità di mantenere nel 2025 ricavi sostanzialmente stabili, a parità di perimetro e di tassi di cambio, rappresenta un segnale rilevante di tenuta e di maturità del nostro
approccio industriale. Il percorso di razionalizzazione dei costi e di ottimizzazione del portafoglio progetti sta proseguendo con efficacia e sta producendo risultati concreti sul fronte della marginalità, grazie ad una maggiore efficienza operativa e a scelte sempre più mirate verso iniziative ad alto valore aggiunto. Questo andamento si riflette nell’incremento dell’EBITDA, che evidenzia la crescente capacità del Gruppo di generare valore operativo
, e nel miglioramento dell’utile netto adjusted, a conferma della sostenibilità economica delle decisioni strategiche adottate. Anche la posizione finanziaria netta ha mostrato un’evoluzione estremamente positiva, sostenuta da una gestione attenta della cassa e da una disciplina finanziaria che ci consente di rafforzare ulteriormente la solidità patrimoniale. Le competenze distintive nella gestione della conoscenza di prodotto, espresse dalle linee Experience e Product Knowledge e dal contributo positivo della linea Engineering, consolidano il posizionamento di STAR7 come integratore di servizi, capace di intercettare e soddisfare una domanda in crescita di soluzioni sempre più specializzate, tecnologiche e integrate e sono il presupposto per creare una nuova linea di ricavi accelerata dall’AI. Guardiamo con fiducia al nuovo anno
, forti di un’organizzazione sempre più focalizzata, di un’offerta
distintiva e di una strategia coerente con gli obiettivi di crescita sostenibile e di redditività che ci siamo dati".
L'assemblea ordinaria di STAR7 ha inoltre deliberato di: confermare la nomina per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione quale Lindita Spahija nata a Shkoder (Albania), il 06/06/1980, cittadina italiana, codice fiscale SPHLDT80H46Z100G, domiciliata per la carica e per tutti gli atti relativi alla carica, presso la sede della Società, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026. I soci hanno anche deciso di stabilire – in sostituzione di quanto deliberato dall’Assemblea del 07 maggio 2024 e con effetto dall’esercizio 2025 - in Euro 1.005.000,00 il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle
remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio
medesimo.