STAR7, Intermonte si allinea al prezzo d'OPA: condizioni eque per il take private

(Teleborsa) - Intermonte ha allineato il proprio target price su STAR7 , società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, al prezzo dell'OPA di Argos Fund di 11,90 euro e tagliato la raccomandazione a "Neutral", poiché la valutazione è ora ancorata ai termini dell'accordo. Al prezzo di offerta, STAR7 verrebbe scambiata a circa 5,9x/5,2x EV/EBITDA 2026/27 e circa 10,1x/9,0x P/E, riflettendo i suoi solidi fondamentali e la generazione di cassa.



"Riteniamo che sia i risultati di STAR7 sia l'annunciata operazione di delisting confermino la solidità e la credibilità dell'equity story - si legge nella ricerca - Il gruppo ha dimostrato la sua capacità di generare ricavi resilienti, un'espansione strutturale dei margini e una forte generazione di cassa, anche in un contesto macroeconomico complesso, migliorando progressivamente la qualità e la visibilità della propria base di ricavi. Il crescente contributo del Brasile e delle linee di servizio a maggior valore aggiunto sta rafforzando le dinamiche di crescita e redditività".



In questo contesto, "l'ingresso di Argos rappresenta una chiara conferma del posizionamento strategico di STAR7, in particolare nell'ambito dei servizi di informazione sui prodotti basati sull'intelligenza artificiale, dove il gruppo combina una profonda conoscenza del settore con capacità tecnologiche scalabili - viene aggiunto - Mentre per gli azionisti di minoranza l'offerta cristallizza il valore creato fino ad oggi, riteniamo che, in quanto società privata, STAR7 beneficerà di una maggiore flessibilità strategica e finanziaria per accelerare la sua trasformazione in una piattaforma "knowledge-as-a-service", sfruttando l'intelligenza artificiale, l'espansione internazionale e acquisizioni mirate".

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