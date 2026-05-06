Voto locale nel Regno Unito: su Starmer l'ombra di una sconfitta "storica"

(Teleborsa) - Riflettori puntati sul Regno Unito in visita delle amministrative di domani, giovedì 7 maggio, che coinvolgono circa metà della popolazione del Paese e che rappresenta un test ad altissimo rischio per il Labour e per la leadership mai decollata di Keir Starmer.



La consultazione è senza dubbio l'appuntamento con le urne più importante per l'isola dalle politiche del luglio 2024, suggellate dal ritorno al governo dei laburisti dopo 14 anni. E potrebbe sancire - esiti locali a parte - il colpo di grazia per la vacillante poltrona dello stesso premier: sotterrato da sondaggi che gli attribuiscono un tracollo di consensi mai visto in passato da alcun primo ministro di Sua Maestà nei primi due anni a Downing Street; inseguito dallo scandalo Mandelson-Epstein; nella morsa, sempre più stretta, di un'economia in affanno oltre che dal malcontento interno. Oltre che esterno.



Elementi che - al netto di capovolgimenti dell'ultima ora- fanno pensare a quella che potrebbe essere una sconfitta devastante. Forse persino storica, a fronte delle sfide che salgono da destra come da sinistra con le previsioni che accreditano un'avanzata tanto delle destre (con i trumpiani anti-immigrazione di Reform Uk di Nigel Farage ormai avvantaggiati sui conservatori di Kemi Badenoch), quanto della nuova sinistra radicale incarnata dai Verdi, in una fase di rilancio sotto la leadership pacifista e sociale di Zack Polanski.

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