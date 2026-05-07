Fine Foods, ricavi e margini in calo nel primo trimestre zavorrati da Business Unit Nutra

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati pari a 58,4 milioni di euro, in flessione del 7,2% rispetto a 63 milioni registrati nel primo trimestre 2025. La Business Unit Pharma, che rappresenta il 36,9% del business, continua il suo tracciato di crescita, con un incremento del 7,4% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2025, con 21,5 milioni di ricavi nel primo trimestre 2026. I ricavi della Business Unit Cosmetics, che contribuisce per l'11,5% ai risultati del Gruppo, ammontano a 6,7 milioni nel primo trimestre del 2026, registrando un aumento del 9,2%. La performance delle due business unit mitiga parzialmente l'andamento della Business Unit Nutra, che rappresenta il 51,6% del business complessivo, e che chiude il primo trimestre con ricavi pari a 30,2 milioni, registrando un decremento del 17,9%.



L'EBITDA Adj. del Gruppo si attesta a 7,2 milioni di euro, rispetto a 10,2 milioni nel pari periodo dell'esercizio precedente, con un EBITDA Margin Adj. pari al 12,4% (16,2% nel Q1 2025). La contrazione riflette principalmente il minor assorbimento dei costi fissi conseguente al calo dei volumi della BU Nutra. Il Risultato di Periodo Adj. ammonta a 1 milioni di euro, rispetto a 4,3 milioni del Q1 2025. L'Utile Netto è di 0,8 milioni di euro, rispetto a 4 milioni del pari periodo dell'esercizio precedente.



La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 marzo 2026 è di 61 milioni di euro, +13,1 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2025 di 47,9 milioni. L'attività operativa, prima degli investimenti, genera un flusso di cassa positivo di 2 milioni, che viene assorbito dagli investimenti netti effettuati nel periodo (7,1 milioni) e dall'acquisto di azioni proprie (6,7 milioni).



"I risultati di questo primo trimestre confermano la solidità del posizionamento del Gruppo in un mercato in evoluzione in cui convivono le complessità del contesto macroeconomico e le dinamiche specifiche del mercato nutraceutico, in particolare nel segmento degli integratori alimentari - commenta l'AD Pietro Oriani - In questo scenario, la Business Unit Nutra prosegue nel proprio percorso di sviluppo, diversificazione e innovazione, rafforzando il proprio ruolo di partner strategico a supporto dei Clienti nell'evoluzione del mercato, anche alla luce delle trasformazioni nel segmento del controllo del peso e del crescente trend verso la personalizzazione dell'offerta. La BU Pharma, dopo l'avvio del nuovo stabilimento farmaceutico di Brembate, si prepara a un ulteriore slancio grazie all'acquisizione in corso del 100% del capitale sociale di Sofar, operazione che non solo garantisce la continuità delle forniture ad Alfasigma, ma consente anche di ampliare l'offerta alle forme farmaceutiche liquide e semi-solide, aprendo a nuove opportunità commerciali. La BU Cosmetics, infine, procede nel proprio processo di sviluppo e crescita. Nel complesso, il Gruppo prosegue nel percorso di diversificazione, rafforzando progressivamente competenze, tecnologie e mercati di riferimento. Questo approccio ci consentirà di avere una struttura sempre più resiliente e poterci adattare con agilità alle dinamiche di mercato. Interpretiamo, quindi, questo avvio d'anno come una fase di transizione: i fondamentali sono solidi e ci permettono di affrontare il contesto attuale con fiducia e determinazione, pronti a trasformare le sfide del mercato in nuove opportunità di valore per tutto il Gruppo, e a sostenere la crescita nel medio-lungo periodo".

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