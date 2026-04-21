AB Foods scinde Primark dal business alimentare: due società quotate al FTSE 100 entro fine 2027

(Teleborsa) - Associated British Foods ha annunciato la decisione di procedere con la scissione di Primark dal suo business alimentare, che verrà rinominato FoodCo e manterrà il nome Associated British Foods plc. Al completamento dell'operazione, attesa entro fine 2027, gli azionisti ABF deterranno azioni in entrambe le società quotate al London Stock Exchange nella categoria Equity Shares, con entrambe le entità che per le loro dimensioni dovrebbero entrare nel FTSE 100.



La decisione è stata presa al termine di un'analisi approfondita avviata il 4 novembre 2025 e condotta in consultazione con Wittington Investments, principale azionista di ABF, che ha espresso supporto all'operazione e si è impegnata a mantenere la partecipazione di maggioranza in entrambe le società.



Primark è oggi un'insegna globale con 486 negozi in 19 mercati, ricavi annui di circa 9,5 miliardi di sterline e oltre 83.000 dipendenti. FoodCo opera in 52 paesi con ricavi annui di circa 9,8 miliardi di sterline e oltre 55.000 dipendenti. Le dis-sinergie aggregate attese dalla scissione sono stimate sotto i 45 milioni di sterline, con costi una tantum per la separazione nell'ordine dei 75 milioni.



George Weston guiderà FoodCo come CEO, mentre Eoin Tonge guiderà Primark.



Michael McLintock, presidente di ABF, ha dichiarato: "La scissione di Primark è il modo migliore per massimizzare i rendimenti a lungo termine per gli azionisti, riflettendo la scala raggiunta da Primark oggi e la necessità di una migliore comprensione del business alimentare." George Weston ha aggiunto: "Per il nostro business alimentare, la separazione consentirà una maggiore comprensione dell'ampiezza del nostro portafoglio differenziato come unico pure play alimentare nel FTSE 100. Per Primark, permetterà di creare una governance adeguata per massimizzarne il potenziale futuro."

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