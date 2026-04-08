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Francia, Partite correnti in febbraio
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08 aprile 2026 - 09.10
Francia,
Partite correnti in febbraio pari a -1,8 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 2,3 Mld Euro.
(Foto: © alexlmx / 123RF)
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