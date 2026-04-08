Milano 9:27
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Partite correnti Giappone in febbraio

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Partite correnti Giappone in febbraio
Giappone, Partite correnti in febbraio pari a 3.933 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente 931 Mld ¥ (la previsione era 3.549 Mld ¥).
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