Piazza Affari: brillante l'andamento di Poste Italiane

(Teleborsa) - Balza in avanti la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Poste Italiane evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Poste Italiane rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,49 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 28,77. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```