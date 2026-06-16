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Poste Italiane, Banca Akros alza il target price a 32 euro

Finanza, Consensus
Poste Italiane, Banca Akros alza il target price a 32 euro
(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato la raccomandazione "Accumulate" su Poste Italiane, rivedendo al rialzo il prezzo obiettivo a 32,00 euro dai precedenti 26,50 euro.

Intanto il titolo a Piazza Affari sta vivendo una seduta vivace, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,51%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla più grande infrastruttura di servizi in Italia rispetto all'indice di riferimento.

Tecnicamente, Poste Italiane è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,54. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,14.



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