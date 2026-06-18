Poste, assemblea straordinaria per scissione parziale di PostePay convocata il 23 luglio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per il 23 luglio 2026, in unica convocazione. L'assemblea sarà chiamata - essendo stati rilasciati dalla Banca d'Italia i relativi provvedimenti autorizzativi - ad approvare: alcune modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta; il progetto di scissione parziale di PostePay con assegnazione del compendio scisso a Poste Italiane e contestuale destinazione al Patrimonio BancoPosta di parte del compendio scisso, previa modifica del Patrimonio BancoPosta.

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