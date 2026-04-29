UBS, l'utile balza dell'80% a 3 miliardi di dollari nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il colosso bancario svizzero UBS ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 3 miliardi di dollari, in crescita dell'80% su base annua e superiore alla attesa media degli analisti di 2,3 miliardi di dollari (secondo un consensus compilato dalla società). La continua crescita dei ricavi nei settori principali e la rigorosa attuazione dei piani di riduzione dei costi lordi hanno portato al quarto trimestre consecutivo di leva operativa positiva, con ricavi che hanno superato i costi di 13 punti percentuali nel trimestre.



Il patrimonio netto in gestione di Global Wealth Management (GWM) ha raggiunto i 37,4 miliardi di dollari nel trimestre, con un tasso di crescita annualizzato del 3,1%, e flussi positivi in ??tutte le regioni, sostenuti dalla forte domanda per i nostri mandati discrezionali. Il patrimonio netto in gestione patrimoniale ha raggiunto i 14 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annualizzato del 2,7%, trainato dal forte slancio degli ETF e dai consistenti afflussi nell'offerta di conti gestiti separatamente (SMA). Il patrimonio investito del Gruppo ammontava a 6.900 miliardi di dollari alla fine del trimestre, con l'impatto del calo dei mercati e delle fluttuazioni valutarie solo parzialmente compensato dagli afflussi netti di capitale.



I ricavi sono stati pari a 14.243 milioni di dollari, in crescita del 13% su base annua. Su base rettificata, i ricavi sono aumentati del 15% a 13.644 milioni di dollari, trainati da un incremento del 18% su base annua dei ricavi delle principali divisioni. Abbiamo riscontrato una particolare solidità in GWM, con una crescita del 10% del reddito netto ricorrente da commissioni e un aumento del 17% su base annua del reddito da transazioni, nonché nell'Investment Bank, dove i ricavi rettificati di Global Markets sono aumentati del 31% su base annua, raggiungendo il massimo storico di 3.252 milioni di dollari, grazie ai risultati record registrati nelle divisioni Azioni e Cambi, Tassi di interesse e Credito. I ricavi sottostanti del Global Banking sono aumentati del 30%, con un trimestre eccezionale nel settore Equity Capital Markets.



Con il trasferimento degli ultimi conti clienti registrati in Svizzera sull'infrastruttura UBS a marzo, il Gruppo ha completato con successo la migrazione di circa 1,2 milioni di clienti a livello globale. Grazie alla nostra rigorosa esecuzione e all'ulteriore riduzione dell'unità Non-core e Legacy, abbiamo generato ulteriori 0,8 miliardi di dollari di risparmi lordi sui costi a livello di Gruppo nel trimestre. I risparmi lordi sui costi cumulativi hanno raggiunto 11,5 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre 2026.



"Nel primo trimestre abbiamo continuato ad aiutare i clienti a orientarsi in un contesto geopolitico e di mercato volatile e imprevedibile, sfruttando la forza e l'ampiezza della nostra presenza globale e diversificata - ha commentato il CEO Sergio Ermotti - Abbiamo conseguito risultati finanziari eccellenti e siamo in linea con i nostri obiettivi finanziari per il 2026. Avendo ora trasferito con successo tutti i conti dei clienti in Svizzera, abbiamo raggiunto un altro traguardo cruciale in una delle integrazioni più complesse nella storia del settore bancario. Siamo fiduciosi di completare sostanzialmente l'integrazione entro la fine dell'anno, il che ci posizionerà per un'ulteriore crescita sostenibile".



"In merito ai requisiti patrimoniali svizzeri, continueremo a impegnarci in modo costruttivo e a contribuire a discussioni basate sui fatti - ha aggiunto - Questi sviluppi non cambiano, e non cambieranno, la nostra identità come azienda. Rimaniamo fedeli al nostro modello di business diversificato e alla nostra presenza globale e regionale. Ci impegniamo a fondo per tutelare i nostri azionisti, mitigando al contempo, ove possibile, l'impatto di questi maggiori requisiti sui nostri clienti, dipendenti e sulle comunità in cui viviamo e lavoriamo".

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