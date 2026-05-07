USA, licenziamenti Challenger aprile in aumento del 38% rispetto a marzo

Il totale di aprile è il terzo più alto dal 2009

(Teleborsa) - Ad aprile, i datori di lavoro statunitensi hanno annunciato 83.387 licenziamenti, con un aumento del 38% rispetto ai 60.620 licenziamenti registrati a marzo. Secondo un rapporto pubblicato giovedì dalla società globale di outplacement e executive coaching Challenger, Gray & Christmas, il numero di licenziamenti ad aprile è inferiore del 21% rispetto ai 105.441 annunciati nello stesso mese dell'anno scorso.



Il totale di aprile è il terzo più alto dal 2009: 105.441 licenziamenti registrati nell'aprile 2025 e 671.129 nell'aprile 2020. Finora quest'anno, i datori di lavoro hanno annunciato 300.749 licenziamenti, in calo del 50% rispetto ai 602.493 licenziamenti registrati fino ad aprile 2025.



"Le aziende tecnologiche continuano ad annunciare tagli su larga scala e sono in testa a tutti i settori per numero di licenziamenti. Spesso citano anche investimenti in intelligenza artificiale e innovazione. Indipendentemente dal fatto che i singoli posti di lavoro vengano sostituiti dall'IA, i fondi destinati a tali ruoli vengono tagliati", ha affermato Andy Challenger, esperto del mercato del lavoro e responsabile delle entrate di Challenger, Gray & Christmas.



(Foto: freedomtumz | 123RF)

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