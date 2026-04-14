Milano 13-apr
47.527 0,00%
Nasdaq 13-apr
25.384 +1,06%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13-apr
10.583 0,00%
Francoforte 13-apr
23.742 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 14 aprile 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 14 aprile 2026
(Teleborsa) -
Martedì 14/04/2026
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2,1%; preced. 4,3%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 3,4%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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