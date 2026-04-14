Appuntamenti macroeconomici del 14 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 14/04/2026
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2,1%; preced. 4,3%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 3,4%)
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