Appuntamenti macroeconomici del 17 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 17/04/2026
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 29,8 Mld Euro; preced. 38 Mld Euro)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 3,83 Mld Euro; preced. 1,09 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 11,7 Mld Euro; preced. -1,9 Mld Euro)
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