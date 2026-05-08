Banca Mediolanum, Barclays aumenta target price dopo conti primo trimestre

(Teleborsa) - Barclays
ha aumentato a 23,50 euro
per azione (+5%) il target price
su Banca Mediolanum
, big italiano del risparmio gestito, confermando la raccomandazione
"Overweight
" sul titolo.
A seguito dei risultati del primo trimestre
, gli analisti hanno aumentato le stime di utile per azione rettificato (EPS) per il periodo 2026-2028 del +4% (in media)
. Nel dettaglio: 1) hanno aumentato il margine di interesse netto (NII) previsto per il 2026 in linea con le nuove previsioni per il 2026 (+15% su base annua) e alzato l'NII previsto per il 2027 in linea con la parte inferiore delle previsioni per il 2027 (+5% su base annua); 2) migliorato le proiezioni delle commissioni bancarie per riflettere i migliori risultati del primo trimestre e i solidi risultati dei trimestri successivi.
Le previsioni per il 2026 sono solide e ampiamente confermate (a parte un NII più elevato). Le previsioni di Banca Mediolanum indicano: 1) Afflussi in asset gestiti pari a 9 miliardi di euro, ovvero un livello vicino al 2025
(confermato rispetto alle precedenti indicazioni). Ciò implica una certa accelerazione nel resto dell'anno, ma "riteniamo che sia realizzabile, considerando i commenti del management sul reclutamento (che mostra un buon slancio) e le diverse iniziative commerciali che saranno presentate ai consulenti finanziari la prossima settimana", si legge nella ricerca. 2) NII in aumento del 15% su base annua; questa previsione è stata rivista al rialzo rispetto al trimestre precedente (prima era del 10% su base annua) a causa dell'aumento dei tassi, che include già l'aumento previsto del costo del finanziamento legato alle offerte di depositi a termine pianificate. (Il management prevede inoltre un aumento del margine di interesse netto (NII) su base annua per il 2027, tra il 5% e l'8%). 3) Il margine di costo è previsto al 38% per quest'anno (quasi in linea con le previsioni). 4) Il costo del rischio si attesterà intorno ai 20 punti base. 5) Il DPS sarà in aumento su base annua
rispetto al livello base di 0,80 euro, in linea con le previsioni.
Banca Mediolanum ha dichiarato di aver accelerato lo sviluppo del proprio programma di intelligenza artificiale
, con un triplice obiettivo: 1) migliorare l'efficienza operativa, 2) fornire ai consulenti finanziari strumenti migliori per servire i clienti e 3) sviluppare soluzioni per gli utenti finali che rendano l'esperienza del cliente più semplice, veloce e personalizzata. Ad oggi, Banca Mediolanum ha circa 100 iniziative in fase di test e ha già rilasciato 13 progetti.