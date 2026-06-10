Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,909 euro/litro

gasolio a 2,018 euro/litro

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 10 giugno - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,909 euro/litro per la benzina e 2,018 euro/litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,007 euro/litro per la benzina e 2,099 euro/litro per il gasolio.

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