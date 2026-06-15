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Carburanti, Mimit: benzina self a 1,890 euro-litro, gasolio a 1,997

Economia, Trasporti
Carburanti, Mimit: benzina self a 1,890 euro-litro, gasolio a 1,997
(Teleborsa) - Oggi, lunedì 15 giugno, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 euro-litro per la benzina e 1,997 euro-litro per il gasolio. E' quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy,

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,983 euro-litro per la benzina e 2,077 euro-litro per il gasolio.
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