Mimit, Carburanti: benzina sotto 1,92 euro al litro

(Teleborsa) - Scendono i prezzi dei carburanti mentre il governo conferma il sostegno a famiglie e imprese con la proroga del taglio delle accise fino al 3 luglio, approvata dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana.



Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), aggiornati a oggi, lunedì 8 giugno 2026, il prezzo medio nazionale in modalità self service si attesta a 1,917 euro al litro per la benzina e a 2,004 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale i prezzi medi self sono invece pari a 2,014 euro al litro per la benzina e 2,090 euro al litro per il gasolio.









(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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