Carburanti, Mimit: continua riduzione del costo

Prezzo medio self benzina a 1,926 euro/litro, gasolio a 1,984 euro/litro

(Teleborsa) - Continua la riduzione del prezzo dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna - venerdì 5 giugno 2026 - i prezzi medi alla pompa in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale si attestano ancora sotto la soglia dei 2 euro al litro, registrando un valore pari a 1,926 €/l per la benzina e 1,984 €/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,023 euro/litro per la benzina e 2,068 euro/litro per il gasolio.

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