IGD: Intermonte conferma Outperform, focus su dividendi e riduzione del costo del debito

(Teleborsa) - Intermonte
conferma la raccomandazione Outperform su IGD
con target price a 5 euro, ritenendo il titolo ancora interessante grazie alla solidità operativa del gruppo, alla riduzione del costo del debito e, a valutazioni immobiliari in progressiva stabilizzazione.
I risultati del primo trimestre 2026
sono stati giudicati in linea con le attese, con una buona tenuta del business operativo e livelli di occupancy sostanzialmente stabili nei centri commerciali del portafoglio. Gli analisti evidenziano inoltre il continuo interesse degli operatori internazionali verso gli asset del gruppo, testimoniato dai nuovi contratti siglati nel trimestre sia in Italia sia in Romania.
Il management ha confermato la guidance 2026, che prevede una crescita dell’FFO (Funds From Operations) del 9% su base annua, pur mantenendo un approccio prudente alla luce dell’attuale contesto macroeconomico e geopolitico.
Secondo Intermonte, uno degli elementi più rilevanti riguarda il progressivo miglioramento della struttura finanziaria
: la società ha già lavorato in modo significativo sulla riduzione del costo del debito e oggi presenta una duration media superiore ai cinque anni, pur mantenendo ulteriori margini di ottimizzazione.
Gli analisti sottolineano inoltre che, con il loan-to-value in avvicinamento al target del 40%, il mercato potrebbe presto ottenere maggiore visibilità sulla futura politica dei dividendi, elemento che potrebbe rappresentare un ulteriore catalyst per il titolo nei prossimi trimestri.
Intermonte ritiene infine che il titolo continui a trattare a valutazioni interessanti
, con uno sconto significativo rispetto al valore degli asset immobiliari, mentre l’evoluzione dei tassi di interesse resterà uno dei principali driver per l’andamento del titolo nel corso dell’anno.