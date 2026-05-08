Riba Mundo Tecnología, ricavi stabili a 53,3 milioni di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il primo trimestre 2026 di Riba Mundo Tecnología (Riba Mundo), società tecnologica specializzata in Big Data attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo, con sede a Valencia (Spagna), si è chiuso con ricavi per Euro 53,3 milioni, confermando la stabilizzazione del business mese su mese, il raggiungimento delle previsioni contenute nel business plan approvato nel piano di ristrutturazione e sostanzialmente in linea rispetto a Euro 54 milioni registrati da Riba Mundo stand alone al 31 marzo 2025 (Euro 57,0 milioni il dato consolidato comprensivo del contributo di Euro 3,0 milioni di vendite verso terzi da parte di ePriceIT, uscita dal perimetro di consolidamento a settembre 2025).



Il numero di ordini è pari a 14.059 unità, in aumento rispetto al primo trimestre 2025 (7.861 unità) con un numero di pezzi venduti pari a 317.853 unità rispetto a 500.939 unità nel al primo trimestre 2025, evidenziando un significativo incremento nel prezzo medio unitario dei prodotti venduti.



Marco Dezi, CEO di Riba Mundo, ha dichiarato: "I risultati del primo trimestre 2026 confermano un andamento in linea con il piano di ristrutturazione approvato e rappresentano un ulteriore segnale di stabilizzazione e ripresa nel nuovo percorso di sviluppo intrapreso. In questi mesi abbiamo continuato a registrare progressivi miglioramenti operativi e commerciali, mantenendo al contempo un approccio rigoroso nella gestione finanziaria. I riscontri del mercato, la crescita degli ordini e il rafforzamento delle relazioni con partner e clienti ci consentono di guardare con fiducia ai prossimi trimestri. Il nostro obiettivo resta chiaro: proseguire con determinazione nel percorso di rilancio per riportare progressivamente il Gruppo ai livelli di performance precedenti all’incendio, creando valore duraturo per tutti gli stakeholder".

Condividi

```