Generali, "We Rise by Lifting Others": nuova installazione di Marinella Senatore

(Teleborsa) - In concomitanza con la vernice della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, The Human Safety Net presenta We Rise by Lifting Others, progetto espositivo site specific di Marinella Senatore concepito per La Casa di The Human Safety Net, hub di cultura e inclusione sociale al terzo piano delle Procuratie in Piazza San Marco.



Aperto al pubblico dal 7 maggio 2026 al 22 marzo 2027, We Rise by Lifting Others nasce dall’incontro tra la missione sociale di The Human Safety Net e la pratica artistica partecipativa di Marinella Senatore, dando forma a un’esperienza che mette al centro inclusione, resilienza e la possibilità di trasformare la vulnerabilità in risorsa condivisa.



Marinella Senatore – artista multidisciplinare la cui ricerca intreccia da sempre pratica collettiva, empowerment e costruzione di comunità – ha sviluppato il progetto tramite un percorso partecipativo che ha reso protagoniste alcune famiglie a rischio di esclusione sociale accompagnate da The Human Safety Net e da sue ONG partner attive a Varsavia, Mestre e Palermo.



We Rise by Lifting Others si pone in naturale dialogo con A World of Potential, la mostra interattiva permanente curata da Orna Cohen e progettata dallo Studio Migliore+Servetto. Se A World of Potential accompagna i visitatori alla scoperta dei propri punti di forza attraverso sedici installazioni multidiali, We Rise by Lifting Others ne rappresenta una traduzione artistica e umana: un ulteriore livello di esperienza in cui il potenziale non è raccontato in astratto, ma prende forma concreta attraverso storie, parole e immaginari condivisi.



Concepita come opera corale, We Rise by Lifting Others si articola in una monumentale luminaria e in una serie di sei arazzi, entrambi sviluppati a partire da parole, immagini, desideri e riflessioni emersi durante un articolato percorso laboratoriale con le famiglie coinvolte.



“Questo nuovo capitolo conferma ancora una volta lo straordinario potere trasformativo dell’arte, strumento di partecipazione, inclusione e consapevolezza. La collaborazione con Marinella Senatore ci ha permesso di tradurre esperienze di vita vissuta delle famiglie che accompagniamo in una narrazione collettiva capace di generare relazione, ascolto e possibilità, dando voce e visibilità a persone che normalmente non hanno questa opportunità”, ha affermato Emma Ursich, CEO di The Human Safety Net.



“Per me questa installazione è una costellazione di voci. Non un gesto individuale, ma uno spazio condiviso per rendere visibile ciò che normalmente resta ai margini. Ogni elemento nasce dall’incontro con persone, racconti, desideri e memorie differenti, e trova nella dimensione condivisa la propria forma definitiva”, ha spiegato Marinella Senatore.

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