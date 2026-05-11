Eventi e scadenze: settimana dell'11 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 11/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Siderweb FORUM 2026 - Milano, Milan Marriott Hotel - Seconda edizione dell'evento ideato e organizzato dalla community dell'acciaio che chiamerà a raccolta centinaia di operatori del settore, dove si discuterà di mercato, scenari geopolitici, sfide e trend globali (da lunedì 11/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio discuterà delle relazioni con i Balcani occidentali dopo una prima colazione informale con i ministri degli Affari esteri dei sei partner dei Balcani occidentali. Procederà poi a uno scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente. I ministri degli Affari esteri dell'UE procederanno a uno scambio informale con il ministro degli Affari esteri canadese Anita Anand. Infine, il Consiglio sarà informato in merito ai risultati dell'analisi delle minacce aggiornata dell'UE.

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) - Camera dei deputati - La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, nel suo 30° anniversario, presieduta da Lorenzo Cesa, ospita il Seminario al quale partecipano i parlamentari dei Paesi membri della NATO e dei Paesi partner tra cui è prevista in particolare la presenza di delegati di Algeria, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Marocco, Qatar, Serbia, Svizzera e Ucraina. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente dell''Assemblea NATO, Marcos Perestrello, il Ministro Guido Crosetto e il Presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti (da lunedì 11/05/2026 a martedì 12/05/2026)

Primo dialogo politico ad alto livello UE-Siria - Bruxelles - La riunione sarà co-presieduta da Kaja Kallas (alta rappresentante UE per affari esteri) e Asaad Hassan al-Shaibani (ministro degli Esteri del governo siriano di transizione). Parteciperanno per la Commissione UE Dubravka Šuica (Mediterraneo) e Hadja Lahbib (Parità e gestione crisi). L'incontro mira a progressi nella normalizzazione delle relazioni UE-Siria

UE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" - I ministri UE dell'Istruzione e della gioventù si riuniranno per discutere di tematiche quali Erasmus+, gli insegnanti nell'era dell'IA, il dialogo dell'UE con i giovani e le politiche dell'UE e nazionali adatte ai giovani

TUTTOFOOD 2026 - Quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano - Piattaforme strategica per il settore agroalimentare e delle bevande a livello globale. Hub internazionale di riferimento per produttori, distributori e buyer del comparto, in grado di offrire opportunità di networking con professionisti da decine di Paesi. L'evento sarà inaugurato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Previsto anche il videointervento del ministro delle Imprese Adolfo Urso oltre a numerose presenze istituzionali (da lunedì 11/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

09:30 - Attività di Governo - Ministro Pichetto Fratin - Milano - Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, interverrà all'evento "Futuro Direzione Nord" dal titolo "Prospettive in bilico" presso l'Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda

10:00 - Presentazione Rapporto 2026 AGRIcoltura100 - Palazzo Della Valle, Roma - Presentazione della 6ª edizione del Rapporto AGRIcoltura100, a cura di Confagricoltura e Reale Mutua. Interverranno, tra gli altri, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Luca Filippone, direttore generale Reale Group, Roberto Caponi, direttore generale Confagricoltura e Sergio Marchi, direttore generale ISMEA

10:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà alla Cerimonia di inaugurazione della nuova motonave ibrida "Olimpia" in servizio sul lago di Como - Pontile di Lecco

11:00 - Istat - Cause di morte in Italia - Anno 2023

11:00 - Gruppo FS - "Cantieri 2026: avanzamento lavori e prossime tappe" - Auditorium Villa Patrizi, Roma - Alla conferenza stampa interverrà l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Aldo Isi. Modera Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS

11:30 - Presentazioneal MIMIT di Phygital Sustainability Expo - Sala degli Arazzi del MIMIT - Conferenza stampa di presentazione della settima edizione del Phygital Sustainability Expo®?, l'evento nazionale dedicato alla cultura della sostenibilità, in programma a Roma il 4 e 5 giugno 2026. Ad aprire i lavori sarà Valeria Mangani, presidente della Sustainable Fashion Innovation Society. Interverranno, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Viviana Vitto, Head of Sustainability di ENEL e Giuseppe Inchingolo, Head of Corporate Affairs, Communication and Sustainability di Ferrovie dello Stato Italiane

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica a Milano - Milano, Teatro la Scala - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà al concerto in occasione dell'80° anniversario del concerto di riapertura della Scala ricostruita e avrà in seguito altri impegni in città

17:30 - Forum di Deloitte "Luxury Reloaded" - Galleria Deloitte, Milano - Forum "Luxury Reloaded: Repositioning and Balancing Sustainability", dedicato al settore del turismo di lusso che vedrà la partecipazione di rappresentanti del settore tra cui gruppi alberghieri, investitori e rappresentanti del settore bancario. Tra i vari interventi, Angela D'Amico (Partner e Real Estate Sector Leader di Deloitte) e Fabio Giuffrida (Director di Deloitte Climate & Sustainability)

18:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia di consegna del collare d'oro dell'Ordine Olimpico a Palazzo Chigi

Aziende:

Banca MPS - CDA: Resoconto intermedio di gestione - I° trimestre 2026

BFF Bank - CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 marzo 2026

Fincantieri - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026

IREN - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediobanca - CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 31.3.2026

Seco - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2026

Valsoia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Martedì 12/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Siderweb FORUM 2026 - Milano, Milan Marriott Hotel - Seconda edizione dell'evento ideato e organizzato dalla community dell'acciaio che chiamerà a raccolta centinaia di operatori del settore, dove si discuterà di mercato, scenari geopolitici, sfide e trend globali (da lunedì 11/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) - Camera dei deputati - La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, nel suo 30° anniversario, presieduta da Lorenzo Cesa, ospita il Seminario al quale partecipano i parlamentari dei Paesi membri della NATO e dei Paesi partner tra cui è prevista in particolare la presenza di delegati di Algeria, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Marocco, Qatar, Serbia, Svizzera e Ucraina. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente dell''Assemblea NATO, Marcos Perestrello, il Ministro Guido Crosetto e il Presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti (da lunedì 11/05/2026 a martedì 12/05/2026)

TUTTOFOOD 2026 - Quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano - Piattaforme strategica per il settore agroalimentare e delle bevande a livello globale. Hub internazionale di riferimento per produttori, distributori e buyer del comparto, in grado di offrire opportunità di networking con professionisti da decine di Paesi. L'evento sarà inaugurato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Previsto anche il videointervento del ministro delle Imprese Adolfo Urso oltre a numerose presenze istituzionali (da lunedì 11/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell'Italia

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

REbuild 2026 - Housing Remix - Riva del Garda - 12ª edizione di REbuild, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, con incontri e convegni per un confronto fra tutti gli attori dei vari ambiti dell'industria delle costruzioni, sull'innovazione sostenibile nel real estate e nell'edilizia. Titolo dell'edizione 2026 è "Housing Remix: Nuove soluzioni per l'abitare" (da martedì 12/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

RESTAURO 2026 - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali - Ferrara Expo - 31ª edizione del Salone del Restauro, organizzato da Ferrara Expo con Assorestauro e con il supporto del MAECI e dell'Agenzia ICE. Il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese. Focus su innovazioni come l'intelligenza artificiale nel restauro e su sicurezza e sostenibilità dei cantieri e dei materiali (da martedì 12/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alle 10.30 all'Auditorium Antonianum per la cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere e alle ore 16.30, al Quirinale, incontrerà le squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Freccia Rossa 2025/2026

09:00 - Assemblea pubblica di Assiterminal - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - L'Assemblea di Assiterminal è dedicata quest'anno alla celebrazione del 25esimo anniversario dell’Associazione. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Mazzi, Pichetto Fratin e Urso, il Viceministro Rixi, Pietro Abate (Segretario Generale CCIAA), Nicola Zaccheo (Presidente ART), Roberto Petri (Presidente Assoporti) e Sergio Liardo (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera)

09:00 - Generalfinance - "Il Factoring e la Crisi d'Impresa: scegliere per crescere" - Milano, Palazzo Mezzanotte - Convegno di Generalfinance sulla crisi d'impresa e il ruolo del factoring in prevenzione e rilancio aziendale. Focus su prospettive in Italia e Europa, gestione crisi, ristrutturazioni e bisogni del sistema produttivo. Tra gli interventi, Giulio Tremonti (Presidente Commissione Affari Esteri Camera), Alessandro Carretta (Segretario Generale Assifact) e Massimo Gianolli (AD di Generalfinance).

09:00 - "Intelligenza artificiale: le sfide per imprese, istituzioni e professionisti" - Roma, Palazzo Altieri - Evento organizzato da Polisophia. Intervengono Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI

09:30 - Clear Summit 2026 - Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - 3ª edizione dell'appuntamento annuale promosso da CheckSig che riunisce banche, intermediari finanziari e operatori specializzati per affrontare l'integrazione tra crypto-asset e finanza tradizionale, rivolto ai professionisti del business, dell'IT e della compliance

10:30 - Presentazione Rapporto Italia Generativa - Roma, Sede di Civita - 4ª edizione del Rapporto Italia Generativa dal titolo "La colonna invisibile", dedicata alla condizione delle donne nel lavoro e nell'impresa, promosso dal Centro di Ricerca ARC (Centre for the Anthropology of Religion and Generative Studies) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Poetica, in collaborazione con Unioncamere. Tra gli interventi, Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Andrea Prete, Presidente Unioncamere e il ministro Eugenia Maria Roccella

10:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Auditorium Antonianum - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere

11:00 - Istat - Nota sull’andamento dell’economia italiana - Mar. e Apr. 2026

13:50 - Viaggio della Coppa Italia Frecciarossa e Legend a bordo del treno charter Frecciarossa - Stazione di Roma Termini, binario 1 - Arrivo del Trofeo della Coppa Italia Frecciarossa a bordo del Treno charter Frecciarossa, con le Leggende del calcio italiano. All'appuntamento interverranno, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG Trenitalia), Luigi De Siervo (AD Lega Calcio Serie A) e Ezio Simonelli (Presidente Lega Calcio Serie A). Saranno presenti Leonardo Bonucci, Vincent Candela, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Christian Panucci, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta

15:00 - Assemblea Annuale Assilea 2026 - Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Evento istituzionale organizzato dall'Associazione Italiana Leasing, che rappresenta le società di leasing operanti in Italia. È il principale momento di confronto interno tra gli associati, con sessioni per la Parte Privata e Parte Pubblica. Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Avio - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Bayer - Risultati di periodo: Q1 2026

De' Longhi - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2026

ENAV - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Enel - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione

Inwit - Risultati di periodo: Q1 2026

LU-VE Group - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31.03.2026

Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria

Saipem - Assemblea: In sede ordinaria e straordinaria. Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (unica convocazione) - Comunicato stampa

Siemens Energy - Risultati di periodo: Q2 2026

Terna - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione

ThyssenKrupp - Risultati di periodo: Q2 2026

Vodafone - Risultati di periodo



Mercoledì 13/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

TUTTOFOOD 2026 - Quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano - Piattaforme strategica per il settore agroalimentare e delle bevande a livello globale. Hub internazionale di riferimento per produttori, distributori e buyer del comparto, in grado di offrire opportunità di networking con professionisti da decine di Paesi. L'evento sarà inaugurato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Previsto anche il videointervento del ministro delle Imprese Adolfo Urso oltre a numerose presenze istituzionali (da lunedì 11/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

Siderweb FORUM 2026 - Milano, Milan Marriott Hotel - Seconda edizione dell'evento ideato e organizzato dalla community dell'acciaio che chiamerà a raccolta centinaia di operatori del settore, dove si discuterà di mercato, scenari geopolitici, sfide e trend globali (da lunedì 11/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

REbuild 2026 - Housing Remix - Riva del Garda - 12ª edizione di REbuild, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, con incontri e convegni per un confronto fra tutti gli attori dei vari ambiti dell'industria delle costruzioni, sull'innovazione sostenibile nel real estate e nell'edilizia. Titolo dell'edizione 2026 è "Housing Remix: Nuove soluzioni per l'abitare" (da martedì 12/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

RESTAURO 2026 - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali - Ferrara Expo - 31ª edizione del Salone del Restauro, organizzato da Ferrara Expo con Assorestauro e con il supporto del MAECI e dell'Agenzia ICE. Il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese. Focus su innovazioni come l'intelligenza artificiale nel restauro e su sicurezza e sostenibilità dei cantieri e dei materiali (da martedì 12/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

STEP Italy Conference 2026 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano - L'evento dal titolo "Wealth in transition: Managing complexity in a changing world" è l'appuntamento di riferimento per i professionisti della pianificazione patrimoniale, organizzato da STEP Italy, che riunirà circa 200 partecipanti tra avvocati, commercialisti, notai, private banker, consulenti patrimoniali e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale (da mercoledì 13/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

08:15 - Stretto Hormuz, audizione ministri Tajani e Crosetto - Montecitorio - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz

08:45 - Camera dei Deputati - Insularità, audizione ministro Foti - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti

09:30 - Intesa Sanpaolo - "Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese" - Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Convegno organizzato da Intesa Sanpaolo al quale interverranno, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS), Francesco Beccali (CFO Terna), Nicola Pochettino(Direttore Energia e Ambiente Direzione dei progetti BEI) e Paola Angeletti (Chief Sustainability Officer Intesa Sanpaolo)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla presentazione del francobollo dedicato a La Perla

12:00 - Istat - Turismo e pandemia. Un'analisi integrata degli effetti dell'emergenza sanitaria sul settore turistico

16:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Senato per interrogazioni a risposta immediata - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Interrogazioni a risposta immediata

18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Casino dell'Aurora Pallavicini Rospigliosi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento ‘Americana250! Bonds that Made History’, dedicato alla celebrazione del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

ABN AMRO - Risultati di periodo: Q1 2026

Alibaba - Risultati di periodo

Allianz - Risultati di periodo: Q1 2026

Alstom - CDA: FY 2025/26 - Annual Results

Burberry - Risultati di periodo

Buzzi - Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2026

Cisco Systems - Risultati di periodo

Deutsche Telekom - Risultati di periodo: Q1 2026

Deutsche Telekom - Risultati di periodo

E.ON - Risultati di periodo: Q1 2026

Esprinet - CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2026

Essilor - Risultati di periodo

Hera - Risultati di periodo: Q1 2026

Italmobiliare - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Jack In The Box - Risultati di periodo

LU-VE Group - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari al 31.03.2026 con Matteo Liberali, President & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator - ore 15.00

MFE A - CDA: Approvazione Informativa finanziaria periodica al 31 marzo 2026

Porsche Automobil Holding - Risultati di periodo: Q1 2026

Rai Way - Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari 1Q2026 - ore 17.30. - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per il primo trimestre del 2026 alle h 14.00

RWE - Risultati di periodo: Q1 2026

Siemens - Risultati di periodo: Q2 2026

Snam - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Cda. Conference Call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Sony - Risultati di periodo

Tui - Risultati di periodo: Q2 2026

WIIT - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del Gruppo del Q1 2026 - ore 15.00



Giovedì 14/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

TUTTOFOOD 2026 - Quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano - Piattaforme strategica per il settore agroalimentare e delle bevande a livello globale. Hub internazionale di riferimento per produttori, distributori e buyer del comparto, in grado di offrire opportunità di networking con professionisti da decine di Paesi. L'evento sarà inaugurato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Previsto anche il videointervento del ministro delle Imprese Adolfo Urso oltre a numerose presenze istituzionali (da lunedì 11/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

RESTAURO 2026 - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali - Ferrara Expo - 31ª edizione del Salone del Restauro, organizzato da Ferrara Expo con Assorestauro e con il supporto del MAECI e dell'Agenzia ICE. Il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese. Focus su innovazioni come l'intelligenza artificiale nel restauro e su sicurezza e sostenibilità dei cantieri e dei materiali (da martedì 12/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

STEP Italy Conference 2026 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano - L'evento dal titolo "Wealth in transition: Managing complexity in a changing world" è l'appuntamento di riferimento per i professionisti della pianificazione patrimoniale, organizzato da STEP Italy, che riunirà circa 200 partecipanti tra avvocati, commercialisti, notai, private banker, consulenti patrimoniali e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale (da mercoledì 13/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

09:00 - AssoNEXT- Convegno Annuale 2026 - Palazzo Montecitorio - Convegno annuale del 2026 dal titolo "PMI, mercati dei capitali e sovranità industriale tra criticità e prospettive. Opzioni di crescita per il sistema Italia". Tra gli interventi, Vincenzo Polidoro (Presidente AssoNEXT, Consigliere Esecutivo First Capital), Fabrizio Testa (CEO Borsa Italiana Euronext Group), Stefano Firpo (DG Assonime), Alessandro Mutinelli (Presidente e CEO Italian Wine Brands), Ugo Loeser (AD ARCA Fondi SGR), Saverio Perissinotto (AD e DG Anima Holding), Anna Lambiase (Vicepresidente AssoNEXT, CEO IRTOP Consulting) e il Sottosegretario di Stato Federico Freni

09:30 - Sustainable Economy Forum 2026 - Coriano - 8ª edizione del Forum organizzato da Confindustria e dalla comunità San Patrignano dal titolo "Per un'Europa competitiva e sostenibile". Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Roberta Metsola (Presidente Parlamento Europeo), il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Aurelio Regina (Delegato per l'Energia, Confindustria), Paolo Scaroni (Presidente Enel) e Agostino Scornajenchi (AD e DG Snam)

10:00 - Accenture Banking Conference - Milano, studi di Sky Italia - Evento dal titolo "The Reinvented Bank – Le persone al centro, la tecnologia al fianco" dedicato all'evoluzione del settore bancario, con focus sull'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, che riunirà top manager del settore finanziario, istituzioni ed esperti, tra i quali, i CEO di Accenture Italia e Allianz Bank, il Direttore Generale di Zurich Bank, il Condirettore Generale e CFO Banco BPM, il Chief People & Culture Officer Intesa Sanpaolo e il Chief Governance Officer di Crédit Agricole

11:00 - Istat - Sistema dei conti della sanità - Anni 2012-2025

12:00 - Istat - La statistica per il territorio: innovazioni, strumenti e opportunità per i policy-maker

12:30 - Il contributo delle imprese italiane alla decarbonizzazione del trasporto delle merci - Fiera Milano, Hall 14 Transpotec Arena - Evento organizzato da ANFIA e ANITA per analizzare criticità e prospettive della filiera nel percorso di decarbonizzazione del trasporto merci. Oltre alla partecipazione dei vertici di ANFIA e ANITA, porteranno la loro testimonianza IVECO Group per il settore automotive e il Gruppo Codognotto per il mondo dell'autotrasporto, interverranno poi rappresentanti del MIT e del MASE

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2026 - ore 16.30

Aquafil - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026

ENAV - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025

EQUITA - CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Fincantieri - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2025

Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al 31 marzo 2026

National Grid - Risultati di periodo

Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 31 marzo 2026

Technoprobe - Risultati di periodo: Q1 2026

Unipol - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Webuild - CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2026



Venerdì 15/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

BCE - Bollettino Economico

Rating sovrano - Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito

Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" - Premiazione dell'edizione 2025-2026 - Banca d'Italia Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Premio per la scuola "Inventiamo una banconota"

09:00 - Investopia Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 4ª edizione dell'evento promosso da EFG Consulting con il Ministerodell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, che riunirà investitori, istituzioni e imprese, per confrontarsi sulle principali trasformazioni dell'economia globale. Interverranno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso, Gianmarco Mazzi e Giancarlo Giorgetti, Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, Jean Fares, CEO di Investopia, Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia e del Turismo EAU, Mohammad Alhawi, Sottosegretario del Ministero degli Investimenti degli EAU e Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana e Ignazio La Russa, Presidente del Senato

11:00 - Istat - Cento anni di Istat - percorsi di vita delle generazioni

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Interpump - CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione I Trimestre 2026

IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa

Reply - CDA: Risultati Consolidati del Primo Trimestre 2026 - Q1 Earnings Call



Sabato 16/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)



(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```