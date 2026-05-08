Fine Foods: Intermonte conferma Outperform, focus su crescita Pharma e acquisizione Sofar

(Teleborsa) - Intermonte
conferma la raccomandazione Outperform su Fine Foods
con target price a 13 euro per azione, evidenziando un potenziale upside superiore al 50% e ribadendo una visione positiva sul medio-lungo termine.
Secondo gli analisti, la trasformazione del mix di business rappresenta il principale driver strategico per il gruppo. L’acquisizione di Sofar, il cui closing è previsto a giugno 2026 con consolidamento dal 1° gennaio, rafforzerà significativamente la divisione Pharma grazie all’ingresso nelle formulazioni liquide e semi-solide, ampliando il portafoglio produttivo e i servizi offerti.
Intermonte sottolinea come il Pharma sia destinato a crescere rapidamente
nei prossimi anni, fino a ridurre progressivamente il gap con la divisione Nutra, storicamente dominante ma oggi penalizzata dalle pressioni sul mercato weight management e dagli effetti dei trattamenti GLP-1.
Gli esperti ritengono inoltre che la progressiva messa a regime del sito di Brembate, il trend crescente dell’outsourcing nel settore Health & Beauty e la futura normalizzazione del business Nutra possano sostenere una nuova fase di crescita del gruppo.
Per Intermonte, Fine Foods mantiene un posizionamento unico come unico CSDMO indipendente italiano attivo contemporaneamente in Nutraceutica, Farmaceutica e Cosmetica, elemento che rende l’attuale debolezza del titolo un’interessante opportunità di acquisto in ottica di lungo periodo.
Ieri, Fine Foods ha pubblicato i conti del primo trimestre
2026. "I risultati di questo primo trimestre confermano la solidità del posizionamento del Gruppo
in un mercato in evoluzione in cui convivono le complessità del contesto macroeconomico e le dinamiche specifiche del mercato nutraceutico, in particolare nel segmento degli integratori alimentari - commenta l'AD Pietro Oriani
- In questo scenario, la Business Unit Nutra prosegue nel proprio percorso di sviluppo, diversificazione e innovazione, rafforzando il proprio ruolo di partner strategico a supporto dei Clienti nell'evoluzione del mercato, anche alla luce delle trasformazioni nel segmento del controllo del peso e del crescente trend verso la personalizzazione dell'offerta. La BU Pharma, dopo l'avvio del nuovo stabilimento farmaceutico di Brembate, si prepara a un ulteriore slancio grazie all'acquisizione in corso del 100% del capitale sociale di Sofar, operazione che non solo garantisce la continuità delle forniture ad Alfasigma, ma consente anche di ampliare l'offerta alle forme farmaceutiche liquide e semi-solide, aprendo a nuove opportunità commerciali. La BU Cosmetics, infine, procede nel proprio processo di sviluppo e crescita. Nel complesso, il Gruppo prosegue nel percorso di diversificazione, rafforzando progressivamente competenze, tecnologie e mercati di riferimento. Questo approccio ci consentirà di avere una struttura sempre più resiliente e poterci adattare con agilità alle dinamiche di mercato. Interpretiamo, quindi, questo avvio d'anno come una fase di transizione: i fondamentali sono solidi e ci permettono di affrontare il contesto attuale con fiducia e determinazione
, pronti a trasformare le sfide del mercato in nuove opportunità di valore per tutto il Gruppo, e a sostenere la crescita nel medio-lungo periodo".