Francoforte: performance negativa per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici, che tratta con una perdita del 2,39%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di MTU Aero Engines ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 301,7 Euro. Primo supporto individuato a 295,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 307,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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