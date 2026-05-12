Asia conferma prudenza con correzione tech. Tokyo in leggero calo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si muovono all'insegna della cautela questa mattina, segnalando prudenza, come avvenuto per Wall Street la vigilia. A frenare i mercati concorre lo stallo in Medioriente e l'attesa per la visita di Trump in Cina, dove si parlerà sicuramente di commercio e dazi ed anche degli sviluppi dei negoziati conl'Iran.



Frattanto, correggono dai nuovi record storici i titoli tecnologici, soprattutto sulla borsa coreana, che viene frenata dai titoli dei semiconduttori, che tirano il fiato dopo i guadagni precedenti.



La borsa di Tokyo mostra un leggero ribasso, con il Nikkei 225 che lima lo 0,12%. Il mercato giapponese ha accolto favorevolmente i positivi dati del leading indicator, che segnala un miglioramento della congiuntura, controbilanciati dal dato debole sulle spese delle famiglie operaie, che sono scese più del previsto.



Debole anmche la borsa cinese, con Shenzhen che cede lo 0,89%.



Sui livelli della vigilia Hong Kong (-0,04%); pessima performance per la piazza di Seul (-1,68%).



In discesa Mumbai (-1,03%); con analoga direzione, in frazionale calo Sydney (-0,37%).



La giornata dell'11 maggio si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo +0,13%. Frazionale ribasso per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia con una perdita dello 0,26%. Discesa moderata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che propone una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,54%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.).

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