Eventi e scadenze del 12 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 12/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Siderweb FORUM 2026 - Milano, Milan Marriott Hotel - Seconda edizione dell'evento ideato e organizzato dalla community dell'acciaio che chiamerà a raccolta centinaia di operatori del settore, dove si discuterà di mercato, scenari geopolitici, sfide e trend globali (da lunedì 11/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

TUTTOFOOD 2026 - Quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano - Piattaforme strategica per il settore agroalimentare e delle bevande a livello globale. Hub internazionale di riferimento per produttori, distributori e buyer del comparto, in grado di offrire opportunità di networking con professionisti da decine di Paesi. L'evento sarà inaugurato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Previsto anche il videointervento del ministro delle Imprese Adolfo Urso oltre a numerose presenze istituzionali (da lunedì 11/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) - Camera dei deputati - La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, nel suo 30° anniversario, presieduta da Lorenzo Cesa, ospita il Seminario al quale partecipano i parlamentari dei Paesi membri della NATO e dei Paesi partner tra cui è prevista in particolare la presenza di delegati di Algeria, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Marocco, Qatar, Serbia, Svizzera e Ucraina. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente dell''Assemblea NATO, Marcos Perestrello, il Ministro Guido Crosetto e il Presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti (da lunedì 11/05/2026 a martedì 12/05/2026)

REbuild 2026 - Housing Remix - Riva del Garda - 12ª edizione di REbuild, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, con incontri e convegni per un confronto fra tutti gli attori dei vari ambiti dell'industria delle costruzioni, sull'innovazione sostenibile nel real estate e nell'edilizia. Titolo dell'edizione 2026 è "Housing Remix: Nuove soluzioni per l'abitare" (da martedì 12/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

RESTAURO 2026 - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali - Ferrara Expo - 31ª edizione del Salone del Restauro, organizzato da Ferrara Expo con Assorestauro e con il supporto del MAECI e dell'Agenzia ICE. Il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese. Focus su innovazioni come l'intelligenza artificiale nel restauro e su sicurezza e sostenibilità dei cantieri e dei materiali (da martedì 12/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alle 10.30 all'Auditorium Antonianum per la cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere e alle ore 16.30, al Quirinale, incontrerà le squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Freccia Rossa 2025/2026

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell'Italia

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

09:00 - Assemblea pubblica di Assiterminal - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - L'Assemblea di Assiterminal è dedicata quest'anno alla celebrazione del 25esimo anniversario dell’Associazione. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Mazzi, Pichetto Fratin e Urso, il Viceministro Rixi, Pietro Abate (Segretario Generale CCIAA), Nicola Zaccheo (Presidente ART), Roberto Petri (Presidente Assoporti) e Sergio Liardo (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera)

09:00 - Generalfinance - "Il Factoring e la Crisi d'Impresa: scegliere per crescere" - Milano, Palazzo Mezzanotte - Convegno di Generalfinance sulla crisi d'impresa e il ruolo del factoring in prevenzione e rilancio aziendale. Focus su prospettive in Italia e Europa, gestione crisi, ristrutturazioni e bisogni del sistema produttivo. Tra gli interventi, Giulio Tremonti (Presidente Commissione Affari Esteri Camera), Alessandro Carretta (Segretario Generale Assifact) e Massimo Gianolli (AD di Generalfinance).

09:00 - "Intelligenza artificiale: le sfide per imprese, istituzioni e professionisti" - Roma, Palazzo Altieri - Evento organizzato da Polisophia. Intervengono Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI

09:30 - Clear Summit 2026 - Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - 3ª edizione dell'appuntamento annuale promosso da CheckSig che riunisce banche, intermediari finanziari e operatori specializzati per affrontare l'integrazione tra crypto-asset e finanza tradizionale, rivolto ai professionisti del business, dell'IT e della compliance

10:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Auditorium Antonianum - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere

10:30 - Presentazione Rapporto Italia Generativa - Roma, Sede di Civita - 4ª edizione del Rapporto Italia Generativa dal titolo "La colonna invisibile", dedicata alla condizione delle donne nel lavoro e nell'impresa, promosso dal Centro di Ricerca ARC (Centre for the Anthropology of Religion and Generative Studies) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Poetica, in collaborazione con Unioncamere. Tra gli interventi, Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Andrea Prete, Presidente Unioncamere e il ministro Eugenia Maria Roccella

11:00 - Istat - Nota sull’andamento dell’economia italiana - Mar. e Apr. 2026

11:00 - "The State of the Art of the Global Yachting Market" - Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione della 4ª edizione dello studio realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica. Interverranno Luca Tavano, Head of Mid and Small Caps di Primary Markets, Borsa Italiana, Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica, Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica, Tommaso Nastasi, senior partner Deloitte, Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader Central Mediterranean

13:50 - Viaggio della Coppa Italia Frecciarossa e Legend a bordo del treno charter Frecciarossa - Stazione di Roma Termini, binario 1 - Arrivo del Trofeo della Coppa Italia Frecciarossa a bordo del Treno charter Frecciarossa, con le Leggende del calcio italiano. All'appuntamento interverranno, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG Trenitalia), Luigi De Siervo (AD Lega Calcio Serie A) e Ezio Simonelli (Presidente Lega Calcio Serie A). Saranno presenti Leonardo Bonucci, Vincent Candela, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Christian Panucci, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta

15:00 - Assemblea Annuale Assilea 2026 - Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Evento istituzionale organizzato dall'Associazione Italiana Leasing, che rappresenta le società di leasing operanti in Italia. È il principale momento di confronto interno tra gli associati, con sessioni per la Parte Privata e Parte Pubblica. Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Avio - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Banca Sistema - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bayer - Risultati di periodo: Q1 2026

De' Longhi - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2026

ENAV - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Enel - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione

Enervit - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Indel B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Inwit - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

LU-VE Group - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31.03.2026

Pininfarina - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria

Saipem - Assemblea: In sede ordinaria e straordinaria. Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (unica convocazione) - Comunicato stampa

Siemens Energy - Risultati di periodo: Q2 2026

Terna - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione

ThyssenKrupp - Risultati di periodo: Q2 2026

Vodafone - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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