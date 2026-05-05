Eventi e scadenze del 5 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 05/05/2026

Appuntamenti:

Vertice UE-Armenia - Il presidente del Consiglio europeo António Costa, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rappresenterà l'UE al vertice UE-Armenia che si terrà a Erevan. L'Armenia sarà rappresentata dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il vertice rappresenta un'opportunità chiave per consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare in materia di connettività, energia, trasporti e cooperazione digitale (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

NEXT Milan Forum 2026 - Milano, Università Bocconi - 3ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Università Bocconi e OECD, con Deloitte Italia nel ruolo di Official Knowledge Partner. All'evento interverranno, tra gli altri, il Premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, quello per l'Economia Philippe Aghion, il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) Rafael Mariano Grossi, il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

UE - Consiglio "Economia e finanza" - I ministri saranno invitati a concordare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, nuove norme per contribuire a combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'UE. Il Consiglio terrà inoltre un dibattito orientativo in merito al pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza, un elemento fondamentale dell'Unione del risparmio e degli investimenti dell'UE

UE - ECOFIN - Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Salone del Risparmio 2026 - Allianz MiCo, Milano - XVI edizione del grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, con il titolo tematico "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" per offrire ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative. Euronext sarà presente questanno al Salone del Risparmio con tre giornate di conferenze, incontri e occasioni di confronto (da martedì 05/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin

09:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

10:00 - Banca d'Italia - Fabio Panetta "Cross-Border Payments at a Turning Point" - Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta interverrà all'evento "Cross-Border Payments at a Turning Point" organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Londra in collaborazione con l'Institute of International Finance (IIF) e con il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)

11:00 - Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" - La Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" 2026 si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale

13:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà a colazione con il Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir audizione Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione di Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

14:00 - 3° Forum Legale di Wolters Kluwer - Swiss Chamber del Centro Svizzero, Milano - terzo Forum Legale organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con AIRIA – Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale. Interverranno esponenti delle istituzioni, accademici, magistrati, avvocati e legal counsel per un confronto sul tema della responsabilità civile legata all'Intelligenza Artificiale. Interverranno, tra gli altri, Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia, Marco Natali, Presidente di Confprofessioni e Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione della mostra AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) ‘Tra radici e trasformazione: le imprese familiari nei vent'anni del premio Alberto Falck’

17:00 - "ZES Unica, incentivi, semplificazione. Gli strumenti della nuova competitività" - Dla Piper, Roma - Incontro organizzato da DLA Piper e ITKAM – Camera di Commercio italiana per la Germania, per approfondire le opportunità di investimento in Italia attraverso strumenti di incentivazione e semplificazione, con la partecipazione di esponenti di primo piano di istituzioni italiane e internazionali, associazioni imprenditoriali e della struttura di governance della ZES Unica. Previsto l'intervento di Antonio Tajani e di Thomas Bagger, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Amplifon - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco BPM - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati Q1 2026 del Gruppo. Speakers: Giuseppe Castagna, CEO e Edoardo Ginevra, Joint General Manager & CFO - ore 18.00 - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Credem - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2026

Lufthansa - Risultati di periodo

Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari per la presentazione dei risultati finanziari per il primo trimestre del 2026 - CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2026

Harley-Davidson - Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2026

Italgas - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo - CDA: Risultati al 31 marzo 2026

Logitech International - Risultati di periodo

Lottomatica - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

Paypal - Risultati di periodo

Pfizer - Risultati di periodo

Trivago N.V. Sponsored Adr - Risultati di periodo

Unicredit - Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 1trim26 (pubblicazione e conference call) alle ore 10.00

Zalando - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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