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PMI manifatturiero Giappone in marzo

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PMI manifatturiero Giappone in marzo
Giappone, PMI manifatturiero in marzo pari a 54,9 punti, in aumento rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 51,1 punti).
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