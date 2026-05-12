Indel B, ricavi primo trimestre in crescita del 5% grazie a Leisure e M&A

(Teleborsa) - Indel B , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi delle vendite di prodotti pari a 52 milioni di euro, rispetto a 49,6 milioni registrati nello stesso periodo del 2025, in aumento del 4,8% a tassi di cambio correnti (6,2% a tassi di cambio costanti). L'andamento positivo dei ricavi è stato trainato principalmente dalla significativa crescita del mercato Leisure (che incide per il 17% sul totale dei ricavi), sostenuta anche dal contributo derivante dall'acquisizione della società Indel Marine e della sua controllata Indel B USA, perfezionata nel corso del 2025. A livello geografico, il Gruppo Indel B ha riportato un buon andamento dei ricavi di vendita in tutte le aree in cui opera, ad eccezione del Nord America.



"I risultati del primo trimestre 2026 confermano la solidità del percorso di diversificazione intrapreso dal Gruppo in un contesto macroeconomico che continua a presentare elementi di elevata complessità, in particolare nel comparto Automotive OEM, principalmente Nord America - ha commentato l'AD Luca Bora - Nonostante il permanere di dinamiche di mercato ancora deboli in alcuni segmenti storici, il Gruppo ha registrato una crescita dei ricavi consolidati del 5,0%, raggiungendo Euro 52,5 milioni, grazie soprattutto al forte sviluppo del mercato Leisure e al contributo derivante dall'integrazione di Indel Marine e della controllata Indel B USA, acquisite nel corso del 2025".



"Il mercato Leisure ha evidenziato una crescita superiore al 50%, confermandosi uno dei principali driver di sviluppo del Gruppo e rafforzando il nostro posizionamento nel segmento Marine - ha aggiunto - Positivo anche l'andamento del comparto Automotive, sostenuto dalle performance del Gruppo Autoclima nel settore dei sistemi di climatizzazione. Parallelamente, continuiamo a monitorare con attenzione l'evoluzione della domanda nei mercati Hospitality, Cooling Appliances e Components & Spare Parts, che nel trimestre hanno risentito di un rallentamento della domanda in alcuni settori di riferimento".



"Guardando ai prossimi trimestri, siamo incoraggiati dal trend positivo dell'andamento degli ordini, in particolare nel settore Automotive OEM e anche nel Cooling Appliances, nonostante le preoccupazioni per i potenziali effetti negativi sul mercato derivanti dagli eventi geopolitici in corso - ha sottolineato Bora - Rimaniamo comunque positivi riguardo ad una possibile crescita organica nel 2026 pur consapevoli che il livello di incertezza sul futuro, anche a breve termine, rimane elevato, data la situazione geopolitica e i suoi effetti diretti ed indiretti su tutti i mercati in cui opera la società e non solo".

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