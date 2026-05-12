Intertek Group, prevale lo scenario rialzista a Londra

(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , che scambia in rialzo del 5,32%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intertek Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intertek Group rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Intertek Group . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 52,95 sterline. Primo supporto visto a 51,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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