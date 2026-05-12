Intertek Group, prevale lo scenario rialzista a Londra
(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che scambia in rialzo del 5,32%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intertek Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intertek Group rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Intertek Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 52,95 sterline. Primo supporto visto a 51,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```