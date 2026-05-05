Londra: Intertek Group in rally

(Teleborsa) - Brilla il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , che passa di mano con un aumento del 7,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intertek Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Intertek Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52,47 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50,55. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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