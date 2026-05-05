Londra: Intertek Group in rally
(Teleborsa) - Brilla il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che passa di mano con un aumento del 7,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intertek Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Intertek Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52,47 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50,55. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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