Solid World, nominato CdA a 3 membri. Roberto Rizzo presidente e Marco Calini vicepresidente

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Solid World Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e la proposta di copertura integrale della perdita di esercizio sul bilancio civilistico, pari 419.717,82 euro, mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.



"Il 2025 è stato un anno di transizione in cui abbiamo lavorato in profondità sulla struttura del Gruppo razionalizzando il perimetro ed intervenendo sui costi per rendere SolidWorld più efficiente e focalizzata - commenta Roberto Rizzo, fondatore e presidente - I risultati risentono inevitabilmente di questa fase, ma evidenziano altresì una buona tenuta dei ricavi e i primi segnali positivi legati allo sviluppo del modello SaaS che sta rafforzando la componente di ricavi ricorrenti".



"In ogni caso, restano sempre centrali la qualità della nostra base clienti e gli investimenti in innovazione, in particolare negli ambiti dell’Intelligenza Artificiale, della difesa e del biomedicale nei quali stiamo investendo molto - ha aggiunto - Si tratta di settori in crescita, oltre che ad alto valore strategico, in cui operiamo nell’alveo della normativa Golden Power della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elemento che rappresenta un riconoscimento della rilevanza delle nostre attività e un ulteriore fattore di solidità e prospettiva per il Gruppo. Le azioni avviate nel 2025, e poi proseguite in questo primo quadrimestre 2026, pongono dunque basi solide per un progressivo miglioramento delle performance e per il rafforzamento del nostro posizionamento sul mercato".



L’assemblea, votando l’unica lista presentata per la candidatura, ha poi nominato il CdA per il triennio 2026-2028 che sarà composto da: Roberto Rizzo in qualità di presidente, Marco Calini in qualità di consigliere, Sonia Furian in qualità di consigliere indipendente. Il CdA ha poi nominato: Roberto Rizzo, in qualità di Consigliere Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione; Marco Calini, in qualità di Vicepresidente del CDA e Consigliere Delegato.

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