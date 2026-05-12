Unidata, ricavi in crescita ma marginalità in calo nel 1Q26, in linea con le aspettative del Piano

Avvio del piano di buy back da 2 milioni di euro

(Teleborsa) - Unidata , operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, ha chiuso i conti del primo trimestre del 2026 con Ricavi totali consolidati pari a 26,2 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, con un breakdown dei ricavi per area di business che vede una crescita dei ricavi da Infrastruttura (+9%) e una lieve flessione dei ricavi da Service (-2%).



L’EBITDA Adjusted risulta in calo del 3% a circa 7,1 milioni, con un EBITDA Margin Adjusted pari al 27,1% (28,8% nel 1Q25). Tale decremento è essenzialmente collegato all’incremento del costo del venduto per effetto di maggiori costi relativi ad alcune attività del periodo. I costi G&A rimangono in linea con il Q1 2025 grazie alle continue attività di efficientamento dei costi.



Il Reddito Operativo (EBIT), pari a 4,1 milioni, ha registrato un lieve decremento rispetto ai primi 3 mesi 2025 (4,6 milioni) con un EBIT Margin pari al 15,7% (17,9% nei primi 3 mesi 2025). Il Risultato Ante Imposte (EBT) risulta pari a 2,5 milioni, in calo rispetto a 3,6 milioni registrati nei primi 3 mesi del 2025.



L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 44,4 milioni in aumento rispetto a 37,7 milioni al 31 dicembre 2025. Tale inversione di tendenza, rispetto agli ultimi quarter del 2025, spiega la società nella nota ai conti, "è dovuta essenzialmente ad un timing sfavorevole degli incassi che ha impattato negativamente il cash flow operativo, già recuperato nel corso dei mesi di aprile e maggio 2026".



I risultati economico-patrimoniali di Gruppo del 1Q2026, precisa Unidata, "sono in linea con le aspettative". Nel corso del 2026, il Gruppo proseguirà lungo il percorso di crescita delineato nel Piano Industriale 2026-2028, che prevede una crescita sostenibile con la trasformazione del gruppo in tech company, facendo leva sulle attività a maggior valore aggiunto: Cloud, Smart IOT, Datacenter e

Cybersecurity. Proseguiranno, inoltre, le attività e gli investimenti legati alle Joint Venture, Unifiber Italy, Unitirreno e Unicenter, quest’ultima costituita nel corso del primo trimestre 2026.



Il Cda ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione e secondo i termini, condizioni e finalità previste dalla delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’11 maggio 2026. Il numero massimo di azioni proprie da acquistare attraverso l’esecuzione del Programma, in una o più volte, non sarà in ogni caso superiore al 10% del capitale sociale della Società alla data dell’Assemblea degli Azionisti dell’11 maggio 2026, per un controvalore massimo stabilito in circa 2 milioni di euro. Alla data dell’8 maggio 2026 Unidata detiene complessive 733.294 azioni ordinarie, pari al 2,3741% del capitale sociale.







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