ABN AMRO, utile sale a 693 milioni di euro nel primo trimestre. Taglia guidance su costi

(Teleborsa) - ABN AMRO , colosso bancario olandese, ha comunicato che l'utile netto è cresciuto del 12% su base annua nel primo trimestre 2026, raggiungendo i 693 milioni di euro. Il ROE si è attestato al 10,7%. la qualità del credito è rimasta solida (il costo del rischio si è attestato a 9 punti base), il coefficiente CET1 è migliorato, raggiungendo il 15,5%, grazie alla crescita redditizia e ai continui progressi nell'ottimizzazione degli attivi ponderati per il rischio (RWA). La banca segnala che i settore dei mutui ha continuato a registrare un andamento positivo, con una crescita netta di 2 miliardi di euro.



"ABN AMRO ha proseguito con disciplina l'attuazione delle proprie priorità strategiche, registrando un significativo aumento della redditività nel primo trimestre del 2026 - ha detto la CEO Marguerite Bérard - La banca ha erogato un maggior numero di mutui ai clienti, ridotto le spese e incrementato le commissioni".



"I risultati del primo trimestre confermano la nostra fiducia nel raggiungimento degli obiettivi per il 2028 - ha aggiunto - I risultati riflettono inoltre la disciplinata attuazione delle nostre priorità strategiche: crescita redditizia, razionalizzazione della struttura dei costi e ottimizzazione dell'allocazione del capitale".



Il numero dei dipendenti è diminuito di 528 unità nel primo trimestre, e la banca prevede un rallentamento del ritmo di riduzione per il resto dell'anno. La diminuzione totale degli FTE (full-time equivalents) dalla fine del 2024 si attesta ora a circa il 40% dell'obiettivo per il 2028. Di conseguenza, le spese, escluse le spese accessorie, sono scese a un livello leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando Hauck Aufhauser Lampe (HAL) non era ancora inclusa nei dati. Sulla base di questi progressi, ABN AMRO ha rivisto al ribasso le previsioni di costo per l'intero anno, portandole a circa 5,5 miliardi di euro.

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