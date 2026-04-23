Infosys, fatturato annuale supera quota 20 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Infosys , colosso indiano attivo nella consulenza aziendale e nei servizi tecnologici basati sull'intelligenza artificiale, ha registrato un fatturato di 20.158 milioni di dollari nell'esercizio 2026, con una crescita del 3,1% a valuta costante. Il margine operativo IFRS reported si è attestato al 20,3%, mentre il margine operativo rettificato al 21%. La crescita dell'utile per azione (EPS) è stata dell'11,0 in rupie. La generazione di free cash flow è stata solida, pari a 3.733 milioni di dollari. Il valore totale dei contratti acquisiti è stato di 14,9 miliardi di dollari, con una quota netta di nuovi contratti pari al 55%.



Il fatturato del quarto trimestre è stato di 5.040 milioni di dollari, in crescita del 4,1% su base annua a valuta costante. Il margine operativo del quarto trimestre si è attestato al 20,9%.



"Nell'esercizio 2026 abbiamo registrato una performance solida con una crescita del 3,1%, grazie all'acquisizione di importanti contratti per un valore di 14,9 miliardi di dollari, a testimonianza della robustezza della nostra proposta di valore per l'IA aziendale e dei guadagni di quote di mercato in importanti opportunità di trasformazione - ha dichiarato il CEO Salil Parekh - La semplicità e la solidità della nostra strategia di servizi di IA, articolata in sei aree, sta riscuotendo sempre più successo sul mercato, ulteriormente rafforzata da solide partnership con l'ecosistema dell'IA che consentono ai clienti di ottenere valore dall'intelligenza artificiale".



(Foto: Sigmund su Unsplash)

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