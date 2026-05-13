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Londra: preme sull'acceleratore Intertek Group

Migliori e peggiori
Londra: preme sull'acceleratore Intertek Group
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che tratta in rialzo del 7,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intertek Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Intertek Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 57,15 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 56,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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