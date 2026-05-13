Tenaris, CdA ridotto a dieci membri con conferma dei vertici. Ok soci a dividendo

(Teleborsa) - Tenaris , colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha annunciato che l'assemblea generale degli azionisti ha approvato tutte le delibere all'ordine del giorno.



Gli azionisti hanno approvato un dividendo annuo di 0,89 dollari per azione (o 1,78 dollari per ADS), per un importo complessivo di circa 0,9 miliardi di dollari, comprensivo del dividendo interim di 0,29 dollari per azione (0,58 dollari per ADS), pari a circa 0,3 miliardi di dollari, pagato a novembre 2025. Tenaris pagherà il saldo del dividendo annuo, pari a 0,60 dollari per azione avente diritto al dividendo (o 1,20 dollari USA per ADS), in dollari, per un importo complessivo di circa 0,6 miliardi di dollari, il 20 maggio 2026, con record date il 19 maggio 2026 e data di stacco del dividendo il 18 maggio 2026 per i titoli quotati in Europa e Messico e il 19 maggio 2026 per i titoli quotati negli Stati Uniti.



L'assemblea annuale ha deliberato di ridurre a dieci il numero dei membri del consiglio di amministrazione e di riconfermare Simon Ayat, Roberto Bonatti, Germán Curá, Molly Montgomery, Maria Novales-Flamarique, Gianfelice Mario Rocca, Paolo Rocca, Jaime Serra Puche, Monica Tiuba e Guillermo Vogel nel consiglio di amministrazione. Tutti i membri del consiglio rimarranno in carica fino all'assemblea che verrà convocata per deliberare sul bilancio d'esercizio 2026.



In una successiva riunione, il consiglio di amministrazione ha rieletto Paolo Rocca come presidente, Vogel e Curá come vicepresidenti e Ayat, Serra Puche e Tiuba come membri del comitato audit, con Tiuba che continua a ricoprire la carica di presidente del comitato. Il CdA ha inoltre confermato Gabriel Podskubka come amministratore delegato.

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