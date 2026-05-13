Tokyo in rialzo. Vacillano gli altri listini asiatici tra inflazione USA e tensioni in Medio Oriente

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa di Tokyo mentre vacillano gli altri mercati che chiuderanno più tardi le rispettive sedute a causa dell'inflazione elevata negli Stati Uniti e del precario cessate il fuoco con l'Iran. Gli investitori temono che il conflitto in Medio Oriente possa continuare a pesare sull’economia globale e mantenere elevati i prezzi dell’energia.



A Seul, le azioni Samsung Electronics sono crollate di oltre 5 punti percentuali, dopo il mancato accordo salariale con il sindacato, aprendo la strada a uno sciopero che potrebbe coinvolgere oltre 50.000 lavoratori e rallentare la produzione di chip AI.



L'indice giapponese Nikkei 225 ha chiuso in salita dello 0,83; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per Shenzhen, che arriva allo 0,62%.



Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (+0,15%); effervescente Seul (+2,19%).



Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco sotto la parità Sydney (-0,46%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,03%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,58%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.

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